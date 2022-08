Bernd Josef Bartolome verbindet Kunst mit Künstlicher Intelligenz (KI). Sein Werk Sculpture ist am Steg des Hotels Bad Schachen im Rahmen der Biennale zu sehen. Bernd Josef Bartolome, 1966 in Stuttgart geboren, lebt und arbeitet in Stuttgart und Paris. Er studierte laut Mitteilung Bildende Kunst sowie Mathematik in Stuttgart, Berlin und Paris. Seine Arbeit verbindet klassische bildnerische Elemente mit Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI).