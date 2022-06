Kunst-Gottesdienst zur aktuellen Ausstellung in St. Stephan

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Welt, in der sich Wahrheit schwarz auf weiß – oder umgekehrt – niederschreiben lässt, steht kopfüber hinter einem Bild mit leuchtenden Farben. Diese Welt besteht maßgeblich aus Gewissheiten materieller Natur: von „Mein Haus“, „mein Auto“, …, bis „schöner und gesünder Wohnen“ ergänzt um neue Werte wie „kleine Plastiktüten“, „wir essen aus Prinzip kein Fleisch“ und „alles Bio“. Geprägt aus sonnigen Kinderwelten mit dem Haus des Nikolaus, der Schaukel und mitunter auch dem heimeligen Haus im Grünen. Wo bleibt die Balance zwischen all den Sachlichkeiten, die kindliche Entspannung beim Schaukeln …?“

Im oberen Teil hat das Bild Farbe: Übersteigerte Fleischfarbe – Körperlichkeit – und dazwischen Blau – es könnte der befreiende Blick zum Himmel sein – nicht nur im physischen Sinne. Eine durchbohrte Hand bietet sich an zum Gruß und bietet selbst auch „Durchblick“.

Das benachbart hängende Bild „das ist das Haus des Nikolaus“ ist dem ersten verwandt. Auch hier unten und kopfüber die Welt, die uns als Kind prägte: Geheimnisvolle Ereignisse zu Nikolaus und Weihnacht, die aber auch von der Faszination an der Sachen-Welt geprägt oder mindestens deutlich mitbestimmt war. Oben die Transformation in die Erwachsenenwelt und deren Sehnsüchte nach Wellness, sonnenverwöhntem Urlaub und anderen „Streicheleinheiten“ für den Körper und für den Selbstwert, den neiderregende Urlaubsfotos und die Bewunderung der Freunde aufwerten. Links oben interpretierte ein Gottesdienstbesucher das fleischrote Rechteck als ein zur rechteckigen Maschine verformten Herz, dem eine blaue und eine rote Vene das Blut zuführt: blau sauerstoffarm „verbraucht“ aus dem Körper, rot sauerstoffreich „neu aufgeladen“ aus der Lunge.

Aus der Lesung – Psalm 18 – sei hier zitiert: „(19) sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks; aber der Herr ward meine Zuversicht. (20) Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er hatte Lust an mir.“

Werden wir wirklich „neu aufgeladen“, frei und in eine innere Sicherheit geführt, wenn wir den Zwängen und der religionsähnlichen Anbetung des Habens, des „etwas darstellen“ und des „mehr scheinen als sein“ dienen? Wie wohltuend ist es, wenn ich spüren darf „er (Gott) hatte Lust an mir“ und wenn ich dabei Ruhe im so Sein wie ich bin und Geborgenheit im Glauben finde.