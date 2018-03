Kung-Fu-Mönche zeigen Show „Buddha sei mit euch“

Die Shaolin-Mänche sind mit ihrer neuen Show „A mi to fo“ – Buddha sei mit euch“ – am Freitag, 8. März, zu Gast im Festspielhaus Bregenz. Beginn ist um 20 Uhr. Sie gelten laut Pressemitteilung als Meister der Körperbeherrschung.

Die geheimnisvolle Mönchsstadt Shaolin am Fuße des heiligen Berges Song Shan ist seit Jahrhunderten körperliches, geistiges und spirituelles Zentrum Chinas. Vor mehr als 1500 Jahren begründete der indische Mönch Damo dort den Zen-Buddhismus und lehrte die Mönche Körperübungen, die er Kung-Fu nannte, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bis heute gilt der Shaolin-Tempel als eines der größten Heiligtümer und Sehenswürdigkeiten Chinas. Tausende Schüler perfektionieren in den Schulen rund um den Tempel ihre Kenntnisse in Kung-Fu und leben nach den strengen Regeln des Zen-Buddhismus.

Show-Produzent Herbert Fechter, der seit 23 Jahren die Meister, Schüler und Mönche aus Shaolin mit ihren Körperübungen auf der ganzen Welt präsentiert, zeigt in der neuen Show 19 der besten Meister und Shamis (Schüler), die ihre unglaublichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Beherrschung ihres Qi (Körperenergie) durch Atmung und Training lässt sie Steinplatten, Holzlatten und Eisenstangen auf ihren Körpern und Köpfen zerschellen, auf Speeren, Schwertern und Nagelbrettern liegen, Speerspitzen gegen die Kehle richten und sogar eine Nähnadel durch eine Glasscheibe werfen. All diese Übungen sind live zu sehen, erzählt im Rahmen einer Geschichte über das Kloster, seine bewegte Geschichte, den geheimnisvollen Klostergründer Bodhidharma und seine strengen Lebensregeln.

In faszinierenden Bildern werden die mystische Schönheit des Tempels, die archaische Naturgewalt des Song-Shan-Gebirges und die beeindruckenden Massenübungen der Kung-Fu-Mönche gezeigt, verspricht der Veranstalter.

In den vergangenen 23 Jahren haben mehr als fünf Millionen Menschen in fünf Kontinenten und über 6000 Vorstellungen, die Vorführungen der Shaolin-Mönche bewundert. „A mi to fo" ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung einer faszinierenden Show, die Einblick gibt in die Welt des geheimnisvollen, alten Chinas.