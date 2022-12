Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Dezember fand in München eine Kundgebung mit dem Titel „Wir melden uns!“ statt. Auch Lindauer Schulen, wie die Fachakademie für Sozialpädagogik, die Fachschule für Kinderpflege und die Maria-Ward-Realschule, nahmen teil.

Diese Schulen sind Privatschulen, deren Schulträger die Diözese Augsburg ist. Die Eltern unserer SchülerInnen bezahlen Schulgeld. Dieses allein reicht aber nicht aus, um gute Schule zu machen. Der bayerische Staat stellt den Schulträgern, in unserem Fall dem Schulwerk der Diözese Augsburg, finanzielle Mittel zur Verfügung. Die derzeitige Situation ist aber leider so, dass alles teurer wird. Die staatlichen Schulen bekommen deshalb mehr Geld, die privaten Schulen aber nicht. Das finden wir unfair und unterstützten deshalb die Kundgebung „Wir melden uns!“.

13.000 TeilnehmerInnen aus freien beziehungsweise privaten Schulen versammelten sich an diesem Tag dort, um auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. In einem sehr abwechslungsreichen Programm verdeutlichten die Initiatoren dieser Kundgebung (der Dachverband aller freien beziehungsweise privaten Schulen in Bayern) die Problematik: Circa 14,7 Prozent aller bayerischen SchülerInnen in Bayern besuchen eine freie Schule, das sind circa 200.000 Schüler in ganz Bayern. Von den 1.352 Privatschulen (22,8 Prozent aller Schulen in Bayern) waren sehr viele VertreterInnen anwesend, ganz deutlich auch an den Ortsschildern der einzelnen Schulen erkennbar. Beinahe jede vierte Schule in Bayern ist eine freie beziehungsweise private Schule. Auch im Grundgesetz ist die Privatschulfreiheit verankert.

Doch warum werden diese Schulen nicht im gleichen Maße finanziell unterstützt wie öffentliche beziehungsweise kommunale Schulen? In einer anschaulichen „Mathematikstunde“ konnten sich die Anwesenden durch eine Online-Umfrage beteiligen und erfuhren, welche Rechenfehler bisher in der finanziellen Unterstützung der Privatschulen begangen worden sind. Auch die Steigerung der Energiekosten (175,9 Prozent von 2019 bis 2022) pro Schüler und die damit verbundenen finanziellen Folgen wurden eindrücklich erklärt.

Anwesende Vertreter der Politik versprachen Hilfe und ihren Einsatz für finanzielle Unterstützung. Der Wunsch aller an diesem Tag war: Für den Freistaat Bayern sollen alle SchülerInnen den gleichen Stellenwert haben. Wir wollen eine faire Schulfinanzierung in Bayern. Wir melden uns! … weil unsere SchülerInnen es wert sind!