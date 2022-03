Kulturfonds Bayern fördert Lindauer Biennale

Der Kulturfonds Bayern 2022 unterstützt die Biennale der Stadt Lindau mit 113 100 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung des schwäbischen Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger (CSU) hervor.

Mit der Biennale möchte das Kulturamt eine neue Plattform für junge, zeitgenössische Kunst präsentieren, die sich mit der jeweiligen Lokalität in Spannung zu außenstehenden Perspektiven auseinandersetzt. Die erste Ausgabe trägt den Titel „In situ Paradise“ und bringt von Mai bis September 2022 über 20 zeitgenössische Positionen von Künstlerinnen und Künstlern an den Bodensee. Der thematische Fokus liegt sowohl auf dem Natur- und Stadtraum als auch auf dem sozialen und gesellschaftlichen Raum.

„Kultur soll wieder mit allen Sinnen erlebbar sein. Ich werde mich weiterhin dafür starkmachen, dass das kulturelle Leben in unserer Region auch künftig blüht und gedeiht“, so Beißwenger. Der bayerische Kulturfonds sei ein in Deutschland einmaliges Instrument der Kulturförderung. Der Haushaltsausschuss habe mit großer Einigkeit entschieden, dass in diesem Jahr mehr als fünf Millionen Euro ausbezahlt werden. 120 Projekte aus ganz Bayern hatten eine Förderung beantragt. Alle Anträge seien bewilligt worden.