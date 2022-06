Kultureller Austausch in der Pfarrei St. Josef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ukrainische-orthodoxe Gemeinde um Pfarrer Vadim Karpenko war am Patroziniumsfest in St. Josef zu Gast. Die dort entstandenen Kontakte wollte man nun pflegen und so traf man sich im Anschluss an die Marienvesper zu einem kulturellen Austausch wieder im Pfarrzentrum, Menschen aus Lindau und der Ukraine mischten sich untereinander und trotz unterschiedlicher Sprachen fand man einen guten Weg zur Verständigung. Die ukrainischen Gäste bereiteten leckeres Essen aus ihrer Heimat zu, kreative Einlagen der Kinder sowie musikalische Beiträge – aus der Ukraine und aus Deutschland – auch gemeinsames Singen lockerten den Abend auf. So erfreulich und herzlich die Begegnungen waren, so unendlich tragisch ist der Anlass. Die ein oder andere traurige und bewegende Erzählung aus der Heimat fehlte natürlich nicht und hatte selbstverständlich auch einen Platz an diesem Abend.

Vielen Dank für die Gemeinschaft, die Beiträge und den Austausch, gerne einmal wieder!