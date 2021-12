Kulturamt organisiert Sonderimpfaktion im Lindauer Stadttheater

Das Kulturamt Lindau stellt eine Sonderimpfaktion für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis auf die Beine. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Lindau und Allgäu Medical GmbH wird am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im Stadttheater geimpft.

„Impfen schützt auch die Kultur“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturamts. „Wir wollen ein sehr niederschwelliges Angebot für alle schaffen, um noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen“, erklärt der Leiter Alexander Warmbrunn. Das sei nach Einschätzung aller seriösen Wissenschaftler der Weg aus der Pandemie. Deshalb wolle man mit vereinten Kräften das Impftempo in Lindau erhöhen. Auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons wirbt für die Aktion: „Wenn Sie also ohnehin einen Besuch auf dem Wochenmarkt geplant haben oder einen Weihnachtsbummel vorhaben, können Sie ohne Voranmeldung einfach vorbeikommen und sich impfen lassen.“

Einen Tag lang werde im Lindauer Stadttheater ein mobiles Impfteam eingesetzt. Es soll mehrere Impfstraßen geben, Allgäu Medical habe ausreichend Impfstoff zugesagt. Ärzte aus dem Landkreis haben sich bereit erklärt, bei der Sonderimpfaktion ehrenamtlich mitzumachen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf der Homepage des Kulturamts und auf Social Media werde regelmäßig darüber informiert, wie groß der Andrang ist und ob es Wartezeiten gibt. Willkommen seien alle Landkreisbürgerinnen und -bürger, egal, ob sie zur Erstimpfung oder zur Auffrischung kommen.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer sich impfen lassen möchte, sollte laut Kulturamt folgendes mitbringen: Impfausweis, Personalausweis, Anamnesebogen, Einwilligungserklärung (die entsprechenden Formulare können unter www.landkreis-lindau.de/Coronavirus/Impfungen-im-Landkreis-/ vorab herunter geladen und ausgefüllt werden, sie werden aber auch vor Ort bereitgehalten). Geimpft werden können Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren (12- bis 18-Jährige brauchen die Einwilligung beider Eltern und müssen in Begleitung eines Elternteils kommen).