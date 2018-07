Kultur mit allen Sinnen erlebt

30 Grad Lufttemperatur. Dunkelblauer, sternenklarer Himmel. Tausende Menschen feiern auf der Straße. Das Leben der Bars, Kneipen, Restaurants findet draußen statt, Kerzen beleuchten die vollbesetzten Tische. Es duftet nach leckerem Essen. Palmen wiegen sich im sachten, warmen Wind. Historische Gebäude sind kunstvoll in buntes Licht getaucht. Südamerikanische Rhythmen und heiße Beats fahren den Leuten in die Beine. Braungebrannte Frauen und Männer tanzen Salsa und Bachata. Grüne Minze und Limetten schimmern in den Wassertropfen kalter Caipirinha-Gläser. Lachende Gesichter. Kurze Sommerkleidchen. Wo wir sind? Ganz sicher irgendwo im Süden Italiens mag man denken. Stimmt aber nicht. Es ist die lange Kultur- und Einkaufsnacht in Lindau, zu der das Kulturamt Lindau und die Lindauer Einzelhändler eingeladen haben.

Und es ist eine Nacht, wie sie schöner kaum sein kann. Nicht nur wegen des Blutmondes, der am späten Abend der Szenerie einen zusätzlichen Reiz gibt. Am Marktplatz, auf der Bühne vor dem Stadtmuseum Cavazzen, spielen The Love Jones groovigen Motown-Sound. Ihre Zuhörer sind begeistert. Das hell erleuchtete Museum ist zudem Zielpunkt für viele Besucher, die das Angebot der Sonderführungen gerne annehmen. Denn die lange Kultur- und Einkaufsnacht findet zu Ehren von August Macke und seiner farbenprächtigen Sommerausstellung „Flaneur im Garten der Kunst“ satt.

Über einen breiten roten Teppich geht es hinein in Mackes Wunderwelt. Lichtkünstler Marcel Bernhardt steht davor und dreht sich mit strahlenden Augen im Kreis. Er hat mit seinem Team sowohl die Kirche St. Stefan und das Münster unserer Lieben Frau, als auch die Bürgerhäuser, das Hotel Stift, den Neptunbrunnen und die Palmen in magisches Licht getaucht. „Ich finde, der Marktplatz ist in diesem Jahr besonders schön beleuchtet“, sagt er und erklärt stolz, dass seine Kollegen und er nicht nur auf das Palmen-Thema sondern auch auf die architektonischen Besonderheiten der Gebäude eingegangen sind. So haben sie beispielsweise die Bögen der Kirche und des Hotels Stift hervorgehoben. Als Bernhardt um 18 Uhr die Lampen angezündet hat, sah man das Werk noch nicht. Als es zu Dämmern begann, habe er nachjustiert und ist jetzt vollauf zufrieden. „Ich freue mich jedes Jahr so sehr über die Wirkung des Lichts auf diesem Platz. Vor allem in das Orange des Cavazzen habe ich mich regelrecht verschossen.“

Die Fußgänger-Zone wird zum Open-Air-Platz

Am Neptunbrunnen sitzen Birgit und Michael Schneider (man kennt sie in der fünften Jahreszeit als Lindauer Moschtköpf) und machen das einzig richtige bei diesem heißen Wetter: sie lassen die Füße ins Wasser baumeln und spritzen ausgelassen ihre Freunde nass. Daneben sorgen die Lindauer Kleinbrenner dafür, dass auch die Kehlen der vielen Besucher nicht austrocken. Vor dem Alten Rathaus – hier gibt es eine große Bar mit kühlen Erfrischungen – tanzen Irma Streck und Frank Daumen sehr körperbetont zu den südamerikanischen Klängen vom Ruby Cifuente Trio und bekommen Beifall und bewundernde Blicke dafür.

Die gesamte Fußgängerzone, vom Marktplatz über die Cramergasse bis zum Ende der Maximilianstraße ist zum Open-Air-Platz geworden. Lichtskulpturen betonen die lockere und südliche Stimmung und auch in einigen Seitengassen und vor allem in der Grub ist richtig viel los. Hans und Monika Schleimer aus Meckenbeuren besuchen mit Freunden Saverio Leone in der Krummgasse. „Seit 22 Jahren kommen wir zu ihm zum Einkaufen. Er lässt sich immer etwas Ausgefallenes für seine Kunden einfallen. Es ist ein Traum“ schwärmt Monika. Überhaupt gefalle ihr die Insel mit ihren schmalen Gassen und den charmanten Geschäften. Viele der teilnehmenden Einzelhändler der Insel haben Teile ihrer Waren, Tische und Bänke vor ihre Läden gestellt. Hier und da zeigen rote Teppiche, wo es rein geht.

Auf dem Festland ist es der Lindaupark, der diese Nacht mitfeiert. Mit gemütlicher Beleuchtung und Musik von DJ Smart. Besonders passend in dieser hochsommerlichen Hitze: Die frisch gepressten exotischen Fruchtsäfte, die Waltraud Müller den Gästen präsentiert.