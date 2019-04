„Kritische Masse“ radelt in Lindau für die Zukunft

Die „Critical Mass Lindau“ hat am Freitag die Straßen für sich erobert. Wobei erobert eigentlich nicht der richtige Begriff ist. Denn was die 16 Fahrrad-Freunde gemacht haben? Sie haben mit Spaß am Radeln die Straßenverkehrsordnung genutzt. Um zu zeigen, dass die Straßen nicht nur für die Autos da sind, sondern genauso gut auch für Radler.

„Wir wollen mit Spaß durch die Stadt radeln und zeigen, wie man Straßen noch nutzen kann“, erklärt Winnie Mosler. Er ist einer von jener Gruppe von Leuten, die sich an diesem Freitag an der Klimo-Station vor dem Bahnhof zusammengefunden haben, um aus reiner Freude am Radeln eine Radtour durch die Stadt zu unternehmen.

Und gleichzeitig ist Winnie Mosler auch derjenige, der auf Facebook dazu aufgerufen hat. Wobei er extra betont, dass er sich nicht als Organisator sieht, ebenso wenig wie die Aktion eine Demonstration sei. Vielmehr sei die „Critical Mass“ (deutsch: kritische Masse) als eine spontane und dynamische Radtour gedacht, bei der sich der Streckenverlauf erst während des Fahrens ergebe. „Wir machen Musik und freuen uns, unsere Stadt auf dem Fahrrad zu erleben“, beschreibt er. Eine Art Happening also, das bei allem Spaß am Radeln ganz nebenbei ein politisches Anliegen hat. Lautet das Motto doch „Wir sind Verkehr“ und richtet sich die Aktion gegen eine Radfahrer und Fußgänger diskriminierende Verkehrspolitik.

Weltweite Bewegung kommt aus San Francisco

Kennengelernt hat Winnie Mosler die „Critical Mass“ in Hamburg. Aber eigentlich, so erzählt er, komme die weltweite Bewegung aus San Francisco, wo sich bereits 1992 die erste Gruppe Radler zusammengefunden hatte, um gemeinsam durch die Stadt zu fahren. Die „Critical Mass“ versteht sich als ganz normaler Verkehr. Das Recht dazu gibt ihr die Straßenverkehrsordnung, nach deren Paragraf 27 mehr als 15 Fahrradfahrer einen Verband bilden, für den die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeugs gelten. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Radler nicht mehr länger auf dem Radweg fahren müssen, sondern auf der Straße fahren dürfen. Zu zweit nebeneinander dürfen sie eine ganze Spur einnehmen.

Zudem hat dieser Fahrradfahrer-Verband die gleichen Rechte wie ein Sattelschlepper. Was heißt, dass, wenn die Spitze der Gruppe bei Grün über eine Kreuzung fährt, darf der Rest ihr ungehindert folgen. Auch wenn die Ampel zwischenzeitlich auf Rot geschaltet hat. „Das kann dann eine Stunde dauern“, weiß Winnie Mosler aus seiner Zeit in Hamburg, wo die „Critical Mass“ schon mal die 6000er-Marke erreichen kann. Aus dieser Zeit weiß er auch: „Wenn man mal die kritische Masse von 16 überwunden hat, dann läuft es von selbst.“

Mittlerweile und trotz des schlechten Wetters finden sich immer mehr Radfahr-Freunde auf dem zugigen Platz am Hafen ein. Während der ein oder andere die Klimo-Station nutzt, um den Reifen mehr Luft zu geben, den Sattel zu justieren oder Schrauben nachzustellen, lässt Stefan Herzog ein Glas mit tiefgrüner Gurken-Rohkost-Suppe die Runde machen.

Die hat er aus überschüssigen, aber noch genießbaren Lebensmitteln zubereitet, die er von Betrieben und Supermärkten bekommen hat, um sie vor der Entsorgung zu retten. Der ehemalige Vorsitzende der deutschlandweiten Initiative „autofrei leben“ kennt die „Critical Mass“ aus Krefeld, aber in Lindau ist der grün gekleidete Mann mit dem ebenso grünen Fahrrad zum ersten Mal dabei. Radfahren ist für ihn ein Lebensgefühl, erklärt er. Herzog nutzt die Chance außerdem und lässt eine Petition zum Klimaschutz von „Parents for Future“ herumgehen. Auch Gaby Brensing fährt, obwohl sie eigentlich Autofahrerin ist, an diesem Tag Rad, um, wie sie sagt, ein „Statement“ abzugeben. Dafür nämlich, „dass wir mit kleinen Dingen was tun können, um die Umwelt und die Natur zu schonen“.

Und dann ist die kritische Masse erreicht. Winnie Mosler steigt auf sein Fahrrad, wo seine kleine Tochter Lovis im roten Regenmäntelchen wartet, Stefan Herzog drückt den Knopf seines Lautsprechers und ein Radlerlied bläst zum Start. Die „Critical Mass“ setzt sich in Bewegung. Von der Zeppelin- zur Zwanzigerstraße geht es über die Seebrücke. Hinter der Gruppe fährt geduldig eine überschaubare Menge Autos. Und am Europaplatz drehen die Radler eine Doppelrunde, um sich dann gut gelaunt in Richtung Unterführung aufzumachen.