Kritiker loben den Kalinka-Kinofilm

Bei Filmkritikern kommt „Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka“ sehr gut an. Zumindest loben die Kultursendungen von ARD und ZDF den Kinofilm. Heute können sich Lindauer erstmals ein Bild machen. Die Preview von Lindauer Zeitung, Filmverleih Koch Media, Produktionsfirma Maze-Pictures und Kino Parktheater beginnt um 20 Uhr.

Die Fernsehmagazine „Aspekte“ und „Titel Thesen Temperamente“ haben zum Ende der vergangenen Woche über den Kalinkafilm berichtet. Die Kritiker loben, Regisseur Vincent Garenq habe nicht nur mit einer bis in Nebenrollen hinein sehr guten Besetzung gearbeitet, sondern die wahre Geschichte „hervorragend verfilmt“. Dabei handelt es sich um keine einfache Geschichte: „Es ist eines der größten Justizdramen der jungen europäischen Geschichte“, sagt „Aspekte“-Moderatorin Katty Salié.

Garenq erklärt in einem Interview, dass ihn weniger das schlagzeilenträchtige Verbrechen selbst, also der Tod der 14-jährigen Kalinka, gereizt habe: „Mich interessiert, was nach dem Verbrechen passiert.“ Dabei nimmt er die Sichtweise von André Bamberski ein, der fast 30 Jahre gekämpft hat, damit der Lindauer Arzt Dieter Krombach vor ein französisches Gericht kommt: „Wie der Vater darauf reagiert, das ist stark, poetisch, überraschend, ja bisweilen schwindelerregend. Unweigerlich fragt man sich: Was hätte ich getan? Wäre ich so weit gegangen?“

Diese Besessenheit, die auch für nahestehende Menschen schwer erträglich war, wird im Film sehr gut deutlich. „Er hat sich regelrecht festgebissen, sich der Sache wie ein Wahnsinniger verschrieben, damit die Wahrheit ans Licht kommt“, sagt Garenq. Hauptdarsteller Daniel Auteuil spielt Bamberski deshalb als unbeirrbaren Einzelkämpfer. Krombach dagegen, gespielt von Sebastian Koch, ist gutaussehender Frauenheld und Charmeur. Er habe versucht, ihn als jemanden zu zeigen, der sich seinen Abgrund schönredet, sagt Koch im Interview.

Bamberski, der heute mit fast 80 Jahren in Toulouse lebt, steht nach wie vor dazu, dass er Krombach hat entführen und nach Frankreich verschleppen lassen. Den Akt der Selbstjustiz empfindet er bis heute nicht als Unrecht. Französische Gerichte haben ihn dafür lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Krombach dagegen sitzt nach seiner Verurteilung im Jahr 2012 in einem französischen Gefängnis. Vor dem Europäischen Gerichtshof will er von Bamberski zumindest Schmerzensgeld erstreiten als Ausgleich für die bei der Entführung erlittenen Verletzungen.

„Eindringlich und spannend erzählt“ sei das Drama, „ein starker Film“. Herausragend sieht es auch der Kritiker des Evangelischen Pressedienstes an, dass Garenq das Drama sehr nüchtern erzähle, der Versuchung entgehe, daraus einen großen Rachethriller zu machen. Für jemanden, der den Fall nicht kennt, sei es leider manchmal nicht einfach, dem verwinkelten Rechtsstreit zu folgen.

Dass die Kritiker den Film loben, freut die Verantwortlichen natürlich. Aber Koproduzent Philipp Kreuzer will auch wissen, was Lindauer darüber denken. Deshalb kommt er heute zur Aufführung nach Lindau, um nach der Vorstellung mit LZ-Redaktionsleiter Dirk Augustin und den Zuschauern zu diskutieren.

Die Aufführung von „Im Namen meiner Tochter“ heute, Mittwoch, im Parktheater beginnt um 20 Uhr. Karten zum Preis von acht Euro gibt es nur an der Abendkasse, die Möglichkeit zur Reservierung gibt es laut Kinobetreiber Peter Basmann nicht. Regulär ist der Film dann ab 20. Oktober auch im Lindauer Kino zu sehen.