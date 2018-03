Kristin Euscher gewinnt Vorlesewettbewerb im Kreis Lindau

Kristin Euscher vom Valentin-Heider-Gymnasium (VHG) Lindau hat den Vorlesewettbewerb im Kreis Lindau gewonnen. Die Schülerin setzte sich gegen sechs Konkurrenten durch und darf nun in Augsburg beim Bezirksentscheid antreten.

Beim diesjährigen Kreisentscheid im Vorlesen traten sieben Schüler des Kreises Lindau an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Erstmals nahm ein Schüler der „Staatlichen Realschule für Knaben in Lindau“ am Wettbewerb teil. Wie bereits seit drei Jahren sind die qualifizierten schulbesten Vorleser der sechsten Klassen nun nicht mehr in zwei Gruppen aufgeteilt – Gruppe eins: Realschulen und Gymnasien, Gruppe zwei: Mittelschulen–, sondern in lediglich einer Gruppe zusammengefasst, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Die Siegerin Kristin Euscher vom VHG las aus dem Buch „Aleas Aquarius – Der Ruf des Wassers“ von Tanya Stewner vor, wie auch zufälligerweise ihre Mitstreiterin Lucia Majdis. Außerdem fanden auch Pferdeliteratur wie „Ostwind“ von Kristina Henn und Fantasybücher wie „Evolution“ von Thomas Thiemeyer beim Wettbewerb Eingang.

Lesen hat viele Vorteile

Spannende Klassiker wie zum Beispiel die Klassiker von R.L. Stine und „Die drei Fragezeichen“ von Hendrik Buchna fehlten ebenfalls nicht. Förderlehrer Alexander Martin, der diesen Wettbewerb seit nunmehr 20 Jahren organisiert, wies darauf hin, dass das Lesen sehr viele Vorteile habe – nicht nur das Fehlen von Werbepausen. Zuvor ließ er es sich nicht nehmen, die Kinder zu befragen, aus welchen Gründen sie gerne lesen. Mina Schneider betonte hierbei, dass sie es genießt, sich in andere Rollen hineinzuversetzen. Alexander Martin ergänzte, dass das Lesen auch die Kreativität und die Sprachfertigkeit verbessere und ebenso einer besseren Rechtschreibung diene. Auch das Klischee, dass Mädchen mehr lesen als Jungs, wurde wieder bedient: Bei den Schulsiegern gingen fünf Mädchen und lediglich zwei Jungs an den Start.

Im zweiten Teil des Wettbewerbs, in dem die Schüler einen unbekannten Text - „NORG – Im verbotenen Land“ von Wolfgang Hohlbein –vorlesen mussten, habe nicht nur Miriam Langes, dass sie ihre Stimme verstellen und somit bei der Jury punkten kann, heißt es weiter. Und die Teilnahme habe sich gelohnt: „Schon alleine die Buchpreise waren diesen Nachmittag wert, aber es hat auch Spaß gemacht“, sagte eine Schülerin nach dem Wettbewerb.