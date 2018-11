Krippenfreunde wollen ein Oberreitnauer Kulturgut bewahren

In der Advents- und Weihnachtszeit, die Menschen eigentlich auf etwas Besinnlichkeit hoffen lässt, geraten sie nur allzu oft in Hektik und Stress: Ob Last-minute-Geschenkekäufe oder Familienstreit unterm Weihnachtsbaum – mitunter hält die Vorweihnachtsfreude nicht das, was sie verspricht. Eine absolute Gegenwelt entwirft die Weihnachtskrippe.

Die Szenerie ist eine, die aus der Zeit fällt. Dort gibt es keine actionreiche Abfolge schneller Bild- und Szenenwechsel zu sehen. Wer vor der Weihnachtskrippe inne hält, erkennt wieder: Wie oft haben wir die gleiche oder zumindest ähnliche Figurenkonstellation gesehen, die miteinander als der Inbegriff der Heiligen Nacht gelten? Dieses vertraute Sinnbild, ob es uns im religiösen Sinn anspricht oder eher als Symbol der ersehnten Ruhe-und Familienzeit rund um die Festtage, ist beständiger als die schnell verzehrten Lebkuchen und Schokoladenweihnachtsmänner, die es bereits ab September zu kaufen gibt.

Im Oberreitnauer Liberatushaus waren am Wochenende eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Weihnachtskrippen zu bestaunen, organisiert durch die Oberreitnauer Krippenfreunde Artur Andergassen, Peter Schmieg und Ralf May.

Jede der kunstvollen und detailverliebten Krippen erschien dabei so individuell wie ihr jeweiliger Erbauer. Die Kulissen, in deren Mittelpunkt stets das Jesuskind in eine Futterkrippe gebettet ist, sind aus unterschiedlichsten Materialien gestaltet: Ob aus Papier, Wurzelholz oder Baumpilzen, in alpenländischer oder orientalisch anmutender Umgebung, der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt. Artur Andergassen erzählt von dem „Krippenfieber“, das ihn vor über 20 Jahren erfasst hat: „Schon als Kind habe ich hier in der Kirche immer die Krippe bestaunt. Aber erst mit meinen eigenen Kindern wollte ich selbst eine aus Wurzelholz bauen. Daraus ist eine wahre Leidenschaft entstanden. Wir arbeiten eng mit den Vorarlberger Krippenvereinen zusammen, wo wir mit Fachkunde, Materialien und Räumlichkeiten unterstützt werden.“

Die heutige Vielfalt der Weihnachtskrippen rührt aus einer langen bewegten Geschichte: Den meisten Quellen zufolge geht die figürliche Darstellung auf den Heiligen Franz von Assisi zurück, der im Jahr 1233 in einem Wald nahe des Klosters Greccio die Weihnachtsgeschichte mit lebenden Personen und Tieren veranschaulichte, um den leseunkundigen Gläubigen das Weihnachtsevangelium des Lukas in Bildern näherzubringen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Weihnachtskrippe aus St. Pelagius in Oberreitnau, die gerade auf Initiative der Krippenfreunde mit großem persönlichen Zeit- und Arbeitsaufwand restauriert wird. Die Figuren sind zum Teil bis zu 200 Jahre alt, ihr Urheber ist unbekannt. Sicher scheint nur, dass der damalige Pfarrer Ziegler das Ensemble in den 50er-Jahren aus dem Allgäu in die Gemeinde brachte. Jahr für Jahr etwas achtlos nach Ende der Weihnachtszeit in Kartons verstaut, leiden sie nun unter einigen Altersgebrechen.

30 Figuren warten noch auf ein ganz neues Leben

Mesnerin Monika La Marca widmet sich den 150 einzelnen Figuren, ersetzt abgebrochene Finger aus Holzkitt, schützt das Drahtgeflecht, das die Körper zusammenhält vor Rost, indem sie es mit Flachs umwickelt, widmet sich mit viel Fingerspitzengefühl der Bemalung und den Gewändern. „Ich suche auf Flohmärkten dafür nach wertigen Stoffen, Seide und Baumwolle. Alte Messgewänder wären natürlich ideal“, erzählt sie. Noch 30 Figuren warten darauf, dass Monika La Marca sie wieder zum Leben erweckt.

Im Zuge der Bemühungen um den Erhalt der wertvollen Krippe wurde auch überraschend das ursprüngliche Hintergrundbild wieder entdeckt. Allerdings ist auch dieses stark beschädigt und soll nun professionell instand gesetzt werden. Die Oberreitnauer Krippenfreunde initiieren daher eine Spendenaktion, welche die Kosten für notwendige konservatorische und restauratorische Maßnahmen decken soll. Da die Entstehungsgeschichte der Hintergrundmalerei ebenso wie die der Krippenfiguren im Dunkeln liegt, hoffen die Oberreitnauer auf Hinweise im Zuge der Arbeiten: „Spannend wird sein, ob dabei herausgefunden wird, von wann und woher das Bild stammt.“, gaben sich die Krippenfreunde erwartungsvoll: „Es geht darum, ein Oberreitnauer Kulturgut zu bewahren.“