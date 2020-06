Kriegsende in Lindau: General de Lattres Versuche, die Deutschen zu verstehen

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert die Lindauer Zeitung an die Zeit damals. Im 16. Teil geht es darum, wie Franzosen damals das Nachkriegs-Lindau erlebt haben.

General Jean Joseph-Marie Gabriel de Lattre de Tassigny (1889 – 1952) war als Berufsoffizier und NS-Gefangener am 3. September 1943 aus dem Gefängnis in Rion geflüchtet. Über London kam er nach Algier, wo er sich dem militärischen französischen Widerstand unter General Charles de Gaulle anschloss.

Als Oberbefehlshaber der neuen 1. Französischen Armee war er der Vertreter Frankreichs bei der Unterzeichnung der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 in Berlin und hatte am 12. Mai die Villa Wacker im Lindauer Stadtteil Schachen bezogen. Sein Generalstab residierte bereits im nahegelegenen Hotel Bad Schachen.

Während de Lattres kurzer Zeit in Lindau sowie in der französischen Besatzungszone fiel er nicht nur durch pompöse Militärparaden auf, beispielsweise in Lindau zum Empfang des US-Generals Devers, seinem vormaligen militärischen Vorgesetzten, sondern auch durch einige herausragende humanitäre und kulturelle Initiativen. So veranlasste er im Mai 1945, dass die Insel Mainau vom französischen Militär beschlagnahmt wurde, um dort in 300 Betten befreiten KZ-Häftlingen aus dem KZ Dachau eine Erholungsmöglichkeit zu bieten, bevor diese nach Frankreich fahren konnten. Die Lindauer Villa Wacker wollte er, ähnlich der Villa Medici in Rom, zu einem französischen Kulturinstitut umgestalten.

Seine Frau Simone de Lattre, welche ihn 1926 geheiratet hatte, beschrieb in ihrem 1972 in Paris bei Presses de la Cité erschienenen Erinnerungen „Jean de Lattre – Mein Ehemann“ ihre gemeinsame Lindauer Zeit 1945 unter anderem mit folgenden Zeilen: „Man freute sich über den wiedergewonnenen Frieden, über das Baden im See und die Ausflüge nach Bregenz und Österreich.“ Sie beschreibt Probleme ihres Mannes bei der Besetzung und der Verwaltung der am Anfang noch nicht genau abgegrenzten Zone. Auch die Beziehungen zwischen den Alliierten seien nicht einfach gewesen. Ihrem Mann seien auch gute Beziehungen zu den Deutschen wichtig gewesen: „Jean entfaltete dabei all seine großartigen Fähigkeiten. Gleich am Anfang interessierte er sich für die deutsche Jugend.“

General de Lattre beschreibt ein Zusammentreffen mit dem Sohn des Marschall Rommel, der ihrem Mann „das ganze Drama all derer bewusst“ gemacht habe, „die zwar ihr Vaterland aus tiefem Herzen liebten, die Auswüchse und Verbrechen des Nationalsozialismus jedoch verdammten. Der 17-jährige Rommel wurde nach seinem Bericht über den erzwungenen Selbstmord seines Vaters freigelassen. Er durfte zu seiner Mutter reisen und sein Studium in Tübingen fortsetzen. – ‚Für mich’, sagte Jean, ‚ist er ein Beispiel dafür, was die meisten deutschen Studenten meinen und auch dafür, wie sie sich zu entnazifizieren gedenken. Der Junge ist mutig und sympathisch. Nach Abschluss seiner Erfahrungen werde ich ihn sicher wiedersehen.’“

Ihr Mann habe verschiedene „schöne Aufmärsche, erstklassige Schauspiele und tadellose Paraden“ veranstaltet. „Zweifelsohne konnten die Lichter und riesigen Flaggen die Einwohner (…) an einen gewissen Prunk des vergangenen Regimes erinnern, aber das für Bewunderungen nur allzu bereite deutsche Volk hatte sich den Durst auf Vorgänge dieser Art bewahrt. Man musste es dadurch allmählich entgiften, dass man das Gewünschte anbot, ohne zu versäumen, ihm die Hochschätzung und den Respekt für seine Besieger beizubringen.“

Ihrem Mann sei es außerdem darum gegangen, Vergewaltigungen und Plünderungen durch französische Soldaten „streng zu ahnden“.

Konkret beschreibt Simone de Lattre einen Kirchenbesuch: „In Begleitung von Monique Villemain besuchte ich am Sonntag, den 20. Mai, die Messe in der Kapelle des Lindauer Wohnviertels (gemeint ist die Leonhardskapelle in Schachen). Die Menge der Deutschen überraschte mich wegen ihrer Frömmigkeit, wenn auch die französischen Militärs die Mehrheit der Gläubigen bildete.“

Jean de Lattre de Tassigny war nicht lange in Lindau. Ab dem 30. Juli 1945 war er der Vertreter der Republik Frankreich im neu gegründeten Alliierten Kontrollrat in Berlin, der vorübergehenden Regierung der vier alliierten Mächte über Deutschland. 1950 wurde er zunächst zum französischen Hochkommissar in Berlin sowie später zum militärischen Oberbefehlshaber der französischen Kolonialtruppen in Indochina ernannt und damit direkter Kriegsgegner der vietnamesischen Befreiungsbewegung Vietminh unter Führung Ho Chi Minhs.

Jean de Lattre starb 1952 in Paris. Posthum wurde ihm der Titel eines Maréchal de France verliehen. Lindaus spätere Partnerstadt Chelles, östlich von Paris, benannte noch 1952 in Anwesenheit seiner Witwe, Simone de Lattre, eine Straße nach ihm.