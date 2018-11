Kriegergedächtnisstätte wird erneuert

Auf dem Alten Friedhof in Aeschach ist die Kriegergedächtnisstätte aufwendig umgestaltet und saniert worden. Das Projekt ist nun fertiggestellt und soll am Volkstrauertag der Bevölkerung vorgestellt werden. Das teilt der Verein „Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof“ in einem Schreiben mit.

Den Anstoß gab schon vor fünf Jahren Rosmarie Auer, die unermüdliche Kämpferin für den Alten Friedhof in Aeschach. Die Kriegergedächtnisstätte sollte bei der Erneuerung der Gräber nicht vergessen werden, mahnte sie. Die Stätte war zu Ehren der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges 1914 – 1918 aus Aeschach und Hoyren einst an der Ecke Ludwig-Kick-Straße/Anheggerstraße südlich des evangelischen Pfarrhauses eingerichtet worden. Im Zuge von Straßenbauarbeiten wurde die Gedenkstätte 1960 auf den Alten Friedhof transponiert: Der Obelisk, der an die Toten des Krieges von 1870/71 erinnert, steht heute auf dem Alten Friedhof vor der Ulrichskapelle, die Ehrentafeln fanden ihren Platz dort, wo sie heute noch zu sehen sind.

Allerdings wurde die Lesbarkeit der vielen Namen im Laufe der Jahre durch die Witterung immer schwieriger. Dies war für viele Aeschacher der Anlass sich an Rosmarie Auer zu wenden. Nachdem sie es geschafft hatte, alle unlesbaren Namen mühevoll im Archiv herauszufinden, wandte sich der Förderverein „Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof“ an die Stadt, die Anlage, wo an jedem Volkstrauertag eine Gedenkstunde abgehalten wird, zu renovieren.

Friedhofsecke ist eine Baustelle

Meinrad Gfall, der Leiter der Stadtgärtnerei, legte einen Plan zur weitreichenden Umgestaltung vor, der allenthalben Gefallen fand. Der Vorschlag beabsichtigte eine deutliche Aufwertung, doch fielen die erforderlichen Gelder zweimal dem Streichkonzert im Vorfeld der Haushaltsberatungen zum Opfer. 2017 wurde der Förderverein ungeduldig und bot eine kräftige finanzielle Unterstützung an. Doch erst in diesem Jahr war die Finanzierung des Vorhabens ohne Haushaltsmittel gesichert, auch mit Hilfe des Vereins, der für die Sanierung der Rückwand 5000 Euro beisteuerte. Zudem bezahlte er die Restaurierung der Ehrentafeln nach denkmalpflegerischen Vorgaben, woran auch einige Bürger durch Spenden Anteil hatten.

Die Umsetzung war durch verschiedene Hindernisse so in Verzug gekommen, dass auch der angepeilte Termin Volkstrauertag in Gefahr war. Erst im September wandelte sich die Friedhofsecke in eine Großbaustelle. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei leisteten ganze Arbeit und konnten, auch dank der guten Witterung, die Anlage termingerecht fertigstellen. Nicht nur, dass die neuen Platten die Ehrentafeln begehbar und damit erlebbar machen, auch die neue Bepflanzung und die Neugestaltung der Wege tragen zur Aufwertung des Ganzen bei. Die Verbreiterung der Wege soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden, so die Planung der Stadtgärtner.

Einhundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erzählen die Namen auf den Tafeln im neuen Umfeld von Tod und Vernichtung eines sinnlosen Krieges und mahnen die Nachfahren heute zum dauerhaften Frieden. Am Volkstrauertag, am 18. November, können die Aeschacher und Hoyrener die würdige Umgestaltung feierlich eröffnen.