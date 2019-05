Der favorisierte UHK Krems ist in der Best-of-Five-Finalserie der ersten österreichischen Liga mit 1:0 in Führung gegangen. Der Vizemeister HC Hard musste sich in der Wachau im Auftaktspiel ganz knapp mit 27:29 (13:15) geschlagen geben. Am kommenden Dienstag, 20.20 Uhr (ORF Sport+ und LAOLA1.tv), haben die Roten Teufel vom Bodensee in der Sporthalle am See die Chance zum 1:1-Ausgleich.

„Wir haben heute nicht optimal gespielt und die Partie durch unser Rückzugsverhalten und die Gegenstöße verloren. Mit tut meine Mannschaft leid, die im Finish ungerecht behandelt wurde,“ ärgerte sich Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner über die Entscheidungen des Wiener Schiedsrichtergespanns, das in der Finalserie bereits das dritte Spiel der Harder hintereinander geleitet hat.

Das Finalduell begann mit einem offenen Schlagabtausch: Die Gäste aus dem Ländle im Angriff mit etwas Ball- und Wurfpech. Dafür präsentierte sich die Harder Defensive samt Torwart Golub Doknic zu Beginn als überaus stark. In den ersten zehn Minuten verschafften sich die Hausherren einen leichten Vorteil mit ein bis zwei Toren, heißt es in einer Mitteilung des HC Hard.

Nach zwölf Minuten brachte Kreisläufer Fabian Posch die Kremser erstmals mit drei Toren in Front (7:4). Denn auch die Wachauer standen stark in der Abwehr. Mit einem Tempogegenstoß verkürzte Luca Raschle auf 7:8. Voll fokussiert gingen beide Mannschaften zu Werke. In der 23. Minute war es Kapitän Dominik Schmid (sechs Tore), der aus gut neun Metern zum 10:10 ausglich.

Bis zur Halbzeitsirene konnten sich die Gastgeber wieder leicht absetzen und gingen mit einer 15:13-Führung in die Kabinen. Einige Ballverluste der Harder machten in den ersten 30 Minuten den Unterschied aus. Nach dem Wiederanpfiff gelang Boris Zivkovic (sechs Tore) der Anschlusstreffer zum 14:15. Doch die Kremser zogen in der Folge vorentscheidend erstmals auf vier Tore weg (19:15/37.). Denn Fabian Posch (sieben Tore) und Co. verwerteten ihre Chancen eiskalt. Auch der anderen Seite fanden die Harder immer wieder in Krems-Keeper Michal Shejbal ihren Meister.

Zudem kamen die Gastgeber im Angriff in dieser Phase zu einfach zu Torerfolgen. Die Niederösterreicher entpuppten sich vor 1500 Zuschauern in der Kremser Sporthalle als die abgezocktere Truppe (25:20/48.). Drei Tore von Nejc Zmavc, Boris Zivkovic und Dominik in Serie brachten Hard auf 23:25 (53.) heran. Die Gastgeber zeigten plötzlich Nerven, die Partie war wieder offen. Ivan Horvat traf daraufhin die Stange, im Gegenstoß traf Leonard Schafler glücklich zum 26:23.

Die Roten Teufel warfen im Finish noch einmal alles in die Waagschale. 28:26 stand es 106 Sekunden vor Schluss für die Kremser. 43 Sekunden waren noch zu spielen, als Gerald Zeiner der Anschlusstreffer zum 27:28 gelang. In den Schlusssekunden gab es noch einen höchst umstrittenen Siebenmeter, den Jakob Jochmann zum 29:27 verwandelte.

„Es war zu viel Hektik im Spiel, wir hatten zu viele Ballfehler. Das Spiel haben wir jedoch in der Abwehr verloren,“ zeigte sich Hard-Linkshänder Boris Zivkovic enttäuscht.

„Es war ein verdienter Sieg für uns“, bilanzierte Krems-Cheftrainer Ibish Thaqi. „Wir haben in der Finalserie den ersten Schritt gemacht. Jetzt ist Hard gefordert.“