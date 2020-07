Die Bürgermeister des Landkreises Lindau treffen sich am Montag, 13. Juli, zur Verbandsversammlung des Kreisverbandes Lindau im Bayerischen Gemeindetag. Das Treffen findet in der Stedihalle in Nonnenhorn, Seehalde 2, statt, um den geltenden Corona-Regeln gerecht zu werden. Beginn ist um 14 Uhr.

Das Gremium befasst sich im öffentlichen Teil der Sitzung zunächst mit dem Heimattag für den Landkreis Lindau. Zunächst wird die Funktion des Orts- und Stadtheimatpflegers in den jeweiligen Gemeinden durch den Vorsitzenden des Heimattages vorgestellt. Außerdem präsentiert er im Anschluss das Kapellenbuch für den Landkreis Lindau.

Weiterer Tagesordnungspunkt ist der Abfallwirtschaftsbericht zum ZAK-Geschäftsjahr 2019. Gebhard Kaiser, Vorsitzender des ZAK, Geschäftsführer Karl-Heinz Lumer und Geschäftsleiter Christian Oberhaus stellen den Bericht vor.

Außerdem erhalten die Teilnehmer Informationen zur Bezirksverbandstagung des Bayerischen Gemeindetages, die für 16./17. Juli in Scheidegg geplant ist.

Der öffentliche Teil endet mit den Punkten „Allfälliges“ und „Terminplanung 2021/2022“.