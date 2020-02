Kreistagskandidaten der Freien Bürger besuchen Seniorenheim

An der Grund- und Mittelschule in Lindau-Reutin hat es einen Amok-Alarm gegeben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Gefahrenlage sei aber nicht gegeben, erklärt Holger Stabik von der zuständigen Polizeidirektion in Kempten auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Der Amok-Alarm war als telefonische Mitteilung um 13.03 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Abläufe, warum und wie der Alarm ausgelöst wurde, seien noch unklar, erklärt Stabik.