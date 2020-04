Kreistag kommt am 14. Mai zu konstituierender Sitzung zusammen

Landrat Elmar Stegmann lädt – wie geplant – für Donnerstag, 14. Mai, zur konstituierenden Sitzung des Kreistags ein. Die Einladung mit Tagesordnung werde rechtzeitig verschickt und die Sitzung soll öffentlich sein, teilt das Landratsamt mit. Um die Maßnahmen zum Infektionsschutz einhalten zu können, findet die Sitzung in der Inselhalle statt, die genügend Fläche bietet, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Allerdings werden auf die Tagesordnung nur absolut dringliche Tagesordnungspunkte aufgenommen, um die Sitzung so kurz wie möglich zu halten. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hatte in einem aktuellen Schreiben an die Landratsämter, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften die bisherigen Empfehlungen für die Durchführung von Sitzungen ergänzt und klargestellt, dass Sitzungen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben sollen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es sollen laut Ministerium nur Sitzungen durchgeführt werden, die unverzicht- und unverschiebbar sind.

Dazu gehören die konstituierenden Sitzungen der neu gewählten Gemeinderäte und Kreistage, da dort die ersten Bürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeister und Landräte sowie die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder und Kreisräte vereidigt werden. Das Innenministerium empfiehlt, darüber hinaus, nur solche Themen in die Tagesordnung aufzunehmen und solche Entscheidungen zu treffen, die für die Handlungsfähigkeit während der Pandemielage notwendig sind. Dazu zählen insbesondere die Wahl der zweiten und etwaigen weiteren Bürgermeister sowie der Stellvertreter des Landrats, weiter die Entscheidung über die Bildung und Besetzung der Ausschüsse. Und schließlich die Entscheidung, in welcher Form die kommunalen Gremien während der Coronakrise arbeiten sollen.

Die Öffentlichkeit ist durch die bestehende Ausgangsbeschränkung nicht von der Teilnahme an öffentlichen Sitzungen kommunaler Gremien ausgeschlossen. Diese Teilnahme ist im Sinne der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung als triftiger Grund anzusehen. Der Sitzungszwang und der Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit schließen öffentliche Sitzungen als Video- oder Telefonkonferenzen ebenso aus wie Umlaufbeschlüsse im schriftlichen oder elektronischen Verfahren.

Auch Fraktionssitzungen sollten unbedingt auf das Mindestmaß beschränkt bleiben. Anders als Gemeinderäte, Kreistage und Bezirkstage sowie ihre Ausschüsse gehorchen Fraktionsbesprechungen weder einem Sitzungszwang noch dem Öffentlichkeitsgrundsatz. Sie können also in jeder denkbaren Form durchgeführt werden, ohne sich dazu persönlich treffen und in einer öffentlichen Sitzung tagen zu müssen. Entsprechende Optionen sollten hier vorrangig genutzt werden.