Kreisräte einstimmig gegen Bauzuschuss fürs Lindauer Seniorenheim Maria-Martha-Stift

Der Beschlussvorschlag ist kurz und klar, die Kreisräte haben ihn ohne Gegenstimme bestätigt: „Der Landkreis gewährt keine Investitionskostenförderung für den Ersatzneubau des Maria-Martha-Stifts in Lindau.“ Heißt im Klartext: Die evangelische Diakonie Lindau als Heimträger könne gerne umbauen, erweitern oder auch an anderer Stelle neu bau – doch vom Landkreis gibt es dafür keinen Zuschuss.

Schon im Vorfeld der Sozialausschusssitzung hatte die Kreisverwaltung angemerkt, dass es zwar bis 2007 einen gesetzlichen Anspruch auf Investitionskostenzuschüsse gegeben hat, weil auch der Freistaat damals Neu- und Umbauten förderte. Doch dann sei festgestellt worden, dass die gewährten öffentlichen Gelder eben nicht dazu geführt hatten, dass in den bezuschussten Häusern die Heimkosten geringer ausfielen. Deswegen änderten sich Bayerns Richtlinien, habe der Kreis Lindau seine Zuschüsse für Alten- und Pflegeheime ersatzlos gestrichen, blickte Landratsamtsjurist Tobias Walch in derAusschusssitzung zurück.

Keine neue Bugwelle aufbauen

Die Verwaltung sehe keinen Grund, zu der alten Zuschussregel – es gab pro Platz bei Umbauten 20 000 Mark und bei Neubauten 30 000 Mark – zurückzukehren. Denn Tatsache sei auch, dass man mit dieser Förderrichtlinie den Heimträgern nicht wirklich zeitnah geholfen habe: „Der Kreis hat nur eine Bugwelle vor sich hergeschoben“, wie es Walch formulierte, bei der die letzten Beträge erst viele Jahre später ausbezahlt wurden, die Häuser also Zinsen für Zwischenfinanzierungen aufbringen mussten. Schon die Neubauten in Lindenberg, des Allgäu-Stifts in Lindau und das Seniorenheim Hege wurden ohne öffentliche Gelder verwirklicht, hieß es in der Sitzung.

Klar stellte Kreisrat Alexander Kiss, der zugleich Lindauer Stadtrat ist, dass in puncto Kosten – derzeit ist von 12 Millionen Euro die Rede – „der Gestaltungsbeirat unschuldig ist“. Und Walch ergänzte auf Nachfrage, dass nicht die Heimaufsicht als Grund für die angedrohte Schließung hergenommen werden dürfe: Ja, es müssten Auflagen erfüllt werden. Aber wenn konkrete Baupläne vorlägen, sei die Heimaufsicht auch kooperationsbereit.