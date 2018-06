Kreisräte billigen gut 110 000 Euro Spenden

Mal ist es eine Sachspende im Wert von 30 Euro, mal einige Tausend Euro in bar, etwa von Banken. Und der Deutsche Fachverlag lässt der Staatlichen Berufsschule Lindau sogar regelmäßig Zeitschriften im mittleren fünfstelligen Bereich zukommen: Regelmäßig schauen die Kreisräte sich an, was der Landkreis an Spenden erhalten hat. Fürs vergangene Jahr sind so immerhin gut 110 000 Euro zusammengekommen.

Hilfe für Schulen

„Es ist Geld, das vor allem unseren Schulen hilft“, freute sich Landrat Elmar Stegmann in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses.

An der Spitze steht dabei die Berufsschule: Sie hat zwischen Januar und Dezember Fachliteratur im Wert von gut 59 000 Euro kostenlos überlassen bekommen. Aber auch andere Firmen unterstützen das Berufsschulzentrum mit kleinen und größeren Geldbeträgen und Sachspenden. Kreisrat Rudi Janisch hielt es dabei für wichtig, auch einmal den Lehrkräften der Berufsschule zu danken: Denn ihre guten Kontakte würden maßgeblich dazu beitragen, dass Betriebe und Unternehmen die Schule fördern.

Die beiden Förderschulen im Landkreis – Sankt-Martin-Schule und Antonio-Huber-Schule, aber auch das Lindenberger Gymnasium – sind im vergangenen Jahr weitere Empfänger von Spenden gewesen.

Daneben haben die Sparkasse, die Volksbank Lindenberg und die Raiffeisenbank Westallgäu dem Landkreis jeweils 5000 Euro für die Förderung des Gesundheitswesens zukommen lassen.

Der Lions-Club Lindau hat das Projekt Löwenkinder mit 3000 Euro unterstützt – Geld, das in Stegmanns Augen sehr wichtig ist, weil das Jobcenter damit Kindern helfen könne, deren Familien von Grundsicherung leben müssen. Für das Projekt Eltern auf Probe hat der Rotary-Club 800 Euro an den Landkreis überwiesen.