Kreislauf schiebt jetzt Sonderschichten

Sommer, Sonne, Hitze – was tun, wenn es draußen so richtig heiß wird und der Kreislauf Sonderschichten schieben muss? Das Wetterradar rund um den Bodensee zeigt für die kommenden Tage überwiegend Temperaturen um die 30 Grad Celsius und höher an. Der Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)-Kreisverband Lindau hat deshalb einige Tipps zusammengestellt, die präventiv möglichen gesundheitlichen Einschränkungen und Schäden, bedingt durch die Hitzewelle entgegenwirken können

Bei Hitze und hohen tropischen Temperaturen sollte man täglich ein bis zwei Liter Flüssigkeit mehr als sonst zu sich nehmen. Am besten eignet sich natriumhaltiges Mineralwasser. Personen mit einer Herzschwäche wird geraten, die Trinkmenge mit dem behandelnden Arzt/Hausarzt abzusprechen. Auf Alkohol und Koffein sollte möglichst verzichtet werden.

Schutz gegen Hitze und die Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung ist ebenfalls wichtig. Das BRK rät zu leichter, nicht einengender Baumwollbekleidung und zum Tragen einer Kopfbedeckung. Auch auf auf einen angemessenen UV-Schutz sollte geachtet werden. Es empfiehlt sich, Sonnencreme auf alle nicht bedeckten Hautstellen aufzutragen.

Vermieden werden sollte unter Sonneneinstrahlung auch körperliche Anstrengung. Dies gilt besonders für die heißen Mittagsstunden. Sport treiben sollte man nur am Morgen, wenn es noch kühl ist oder abends.

Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme sollte mit dem Hausarzt abgeklärt werden, ob bei großer Hitze Besonderheiten vorliegen.

Kleinkinder, gesundheitlich geschwächte Menschen oder Haustiere sollten niemals unbeaufsichtigt in einem geparkten Auto zurückgelassen werden. Die anstauende Hitze kann zur Lebensgefahr, im schlimmsten Fall zum Tode führen.

Im Notfall sollte die Notrufnummer 112 so schnell wie möglich angerufen werden.