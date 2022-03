Kreiscup: Lindauer Rennläufer räumen Podestplätze ab

Der TSV Gestratz hat das letzte Rennen der Ski & Sport Hörburger-Serie am Hochlitten in Riefensberg ausgerichtet. Beim vierten und letzten Wettkampftag für Schüler, Jugendliche und Erwachsene wurden am vergangenen Wochenende noch einmal die schnellsten alpinen Rennläufer aus dem Sportkreis Lindau ermittelt. Von den 59 gemeldeten Athleten absolvierten 42 Rennläufer die zwei anspruchsvollen Durchgänge in der Disziplin Slalom erfolgreich und kamen in die Wertung.

Laut Mitteilung des TSV fanden die Starter bis zum Schluss dieselben besten Pistenbedingungen vor. Der schnellste Starter war Robert Baur (Herren AK, TSV Gestratz) mit einer sensationellen Zeit von 56,94 Sekunden. Die Tagesbestzeit bei den weiblichen Teilnehmern konnte Flores Jall (Jugend U18, SC Scheidegg) für sich verbuchen: Sie kam nach 59,22 Sekunden im Ziel an.

Zudem waren Rennläufer der Lindauer Vereine ESV und SCB erfolgreich. Bei den Herren allgemein gewann Dominic Zürn (ESV Lindau) vor Dimo Dichev und Manuel Baader (beide SCB Lindau). Siege gab es außerdem für Nicolas Zürn (Jugend U21 männlich, ESV Lindau), David Will (Jugend U18 männlich, SCB Lindau), Phil Mory (Schüler U16 männlich, SCB Lindau), Tim Caprano (Schüler U15 männlich, SCB Lindau) und Luca Mund (Schüler U14 männlich, ESV Lindau). Auf Rang zwei schafften es Franziska Haser (Damen allgemein, SCB Lindau), Paul Reupert (Jugend U18 männlich, SCB Lindau), und Ian Sattler (Schüler U15 männlich, SCB Lindau). Dritter wurden Keona Schroff (Jugend U18 weiblich, ESV Lindau) sowie Emilia Geser (Schüler U13 weiblich, ESV Lindau).

Gesamtsiegerehrung in Scheidegg

Das ehrenamtliche und enorm engagierte Helferteam des TSV Gestratz sorgte ein weiteres Mal für einen absolut reibungslosen zügigen Ablauf des Rennens. Als nächstes warten auf die Teilnehmer die abschließende Gesamtsiegerehrung der Kreiscup-Serie am 29. April in Scheidegg. Abgesehen davon steht am kommenden Wochenende noch ein Rennen aus: Die Westallgäuer Meisterschaft am 27. März in Steibis.