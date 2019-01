Kreis Lindau spricht über 88-Millionen-Euro-Haushalt – Fast vier Millionen Euro in Bildung investieren

Die gute Nachricht zuerst: Die Kreisverwaltung hat für den Haushalt 2019 des Landkreises Lindau einen ausgeglichenen Entwurf vorgelegt. Ob die darin veranschlagten knapp 88 Millionen Euro am Ende Bestand haben, hängt von der Höhe der Kreisumlage ab. Setzen die Bürgermeister unter den Kreisräten einen niedrigeren Hebesatz als die derzeit 43 Prozent durch, dann müssen die Kreispolitiker zum Rotstift greifen. Immerhin: Die Bildung bleibt Schwerpunkt, fast vier Millionen Euro Investitionen sind dort vorgesehen. So sind derzeit auch erste Projektentwicklungskosten für ein neues Berufsschulzentrum in Lindau eingeplant.

Wer sich über 81 Millionen Euro Verwaltungsausgaben wundert, der muss genau hinschauen: Denn gut 22 Millionen Euro von diesem Betrag wandern beispielsweise weiter nach Augsburg – als Bezirksumlage. Weil die Konjunktur brummt, die Gemeinden gute Steuereinnahmen verzeichnen, steigt die Umlagekraft des Landkreises um knapp 12,5 Millionen auf jetzt fast 100 Millionen Euro, steht in den Sitzungsunterlagen zur Sitzung des Haushaltsausschusses. Wegen dieser guten Zahlen steigt dann auch der Betrag, den der Kreis Lindau an den Bezirk Schwaben überweisen muss, ohne dass sich dessen Hebesatz ändert.

Der zweithöchste Posten im Verwaltungsetat sind die Personalkosten: Seine Mitarbeiter kosten den Kreis in diesem Jahr 13 Millionen Euro und damit gut 1,6 Millionen Euro mehr als bisher. Mit einem weitgehend unveränderten Bugdet will die Jugendhilfe auskommen: Ihre Leistungen summieren sich auf 5,5 Millionen Euro. Für die Grundsicherung für Erwerbstätige muss der Kreis in diesem Jahr zwei Millionen Euro ausgeben, die Krankenhausumlage an den Freistaat schlägt voraussichtlich mit 1,85 Millionen Euro zu Buche. Beim Punkt Sach- und Betriebskosten geht die Kämmerei in diesem Jahr von rund drei Millionen Euro Ausgaben aus.

Eine Million Euro für neue Möbel im alten Wohnheimgebäude

Bei den Investitionskosten zeigt der Kreis in diesem Jahr etwas Zurückhaltung: Der Vermögensetat weist im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang auf nur noch 6,9 Millionen Euro aus. Von den 2,5 Millionen Euro Ausgaben im Hochbau fließt das meiste Geld in die Schulen des Landkreises. So sind Sanierungen an Gymnasium und Realschule in Lindenberg geplant. Gut eine Million Euro sind für die Generalsanierung des alten Schülerwohnheims in Lindau eingeplant, das bis Jahresende als Erweiterung des Neubaus fertiggestellt werden soll und unter anderem neue Möbel und eine neue Küche erhält. „Bewegliches“ Anlagevermögen werde weitere zwei Millionen Euro kosten.

Bleibt der Kreisumlagenhebesatz unverändert bei 43 Prozent, dann kann der Landkreis dieses Mal mit 42 Millionen und damit fast fünf Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr kalkulieren. „Ein ausgewogenes Verhältnis“ zu finden zwischen Kreisumlage und kommenden Investitionen, ist Landrat Elmar Stegmann wichtig. Denn mit dem anstehenden Neubau des Berufsschulzentrums in Lindau und dem Umzug der Antonio-Huber-Förderschule in Lindenberg spätestens Ende 2020 kommt einiges an Ausgaben auf den Kreis zu. Derzeit kann der Landkreis noch Schulden abbauen: Sie sollen Ende Dezember bei nur noch elf Millionen Euro liegen. Doch Kämmerer Erwin Feurle geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass sich dieser Betrag bis in vier Jahren wieder fast verdoppeln wird.