Kreis Lindau leistet bei minderjährigen Flüchtlingen mehr

Im Landkreis Lindau leben schon seit Jahren mehr unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) als nach dem Verteilungsschlüssel vorgesehen. „Mit 86 Prozent sind wir überbelegt“, sagt Sozialpädagoge Peter Ott. Nach der Quote soll das Landratsamts für 51 Jugendliche zuständig sein, stattdessen waren es Ende Januar rund 90. Das bedeutet, Schulen und Ämter müssen mehr leisten als andernorts.

Innerhalb von vier Wochen müssen die Sozialpädagogen des Jugendamts entscheiden, ob die Jugendlichen in eine andere Stadt gebracht werden. Das geht nur dann, wenn sie gesund sind: „Rund ein Drittel der Minderjährigen kann aufgrund von gesundheitlichen oder psychischen Komponenten nicht weiter verteilt werden“, erklärt Peter Ott. Relativ neu sei, dass inzwischen auch minderjährige weibliche Geflüchtete ankommen. Die jungen Frauen hätten fast immer traumatische Erlebnisse gemacht. Dazu gehören Missbrauch, Vergewaltigung, Schwangerschaft und deren Abbruch. Das Jugendamt betreut derzeit zwölf weibliche Geflüchtete.

„Im Dezember 2016 war der Landkreis Lindau bayerischer Spitzenreiter bei Inobhutnahmen“, sagt Jürgen Kopfsguter, Fachbereichsleiter Jugend und Familie am Landratsamt. Damals kamen in einem Monat rund 35 junge Menschen an. Seitdem ist die Zahl der Inobhutnahmen zwar gesunken – 2017 waren es im ganzen Jahr 84 (2016: 138). Über die Fluchtroute die in Lindau endet, würden inzwischen weniger Flüchtlinge kommen, da die Polizeipräsenz zugenommen habe.

Doch insgesamt bleibt die Zahl der zu Betreuenden hoch. Viele würden auch über das 18. Lebensjahr hinaus betreut, sagt Kopfsguter. Sozialpädagogen entscheiden im Einzelnen, ob ein Jugendlicher weiter betreut wird. Das ist bis zum Alter von 21 Jahren möglich – derzeit werden rund 30 Jugendliche über 18 betreut.

Mitarbeiter des Jugendamts müssen das Alter schätzen

Um die Jugendlichen zu jeder Tages- und Nachtzeit in Obhut zu nehmen, wechseln sich 13 Mitarbeiter des Jugendamts mit 24-Stunden-Bereitschaftsdiensten ab. Da der Landkreis Lindau am Ende einer Fluchtroute von Italien über Österreich liege, seien hier besonders oft Flüchtlinge angekommen. Wenn die Polizei vermutet, dass Minderjährige unter den Flüchtlingen sind, verständigt sie das Jugendamt.

Meistens hätten die Flüchtlinge keine Ausweispapiere dabei, daher müssen die Sozialpädagogen des Jugendamts ihr Alter schätzten. „Das ist eine heikle Aufgabe“, sagt Kopfsguter. Gemeinsam mit einem Dolmetscher werden die Jugendlichen befragt, wann sie zur Schule gegangen sind und wo sie wann gelebt haben. Die Interviewer achten darauf, ob sich jemand in seinen Aussagen verheddert. Hat eine Person kindliche Züge und wie ist der Gesamteindruck, das Verhalten? Die Pädagogen müssen sich auf diese Weise auf ein Geburtsdatum festlegen. Im vergangenen Jahr von Januar bis Mitte Oktober haben die Mitarbeiter 82 von 114 jungen Menschen für minderjährig befunden.

Der Großteil der Jugendlichen sind immer noch Afghanen. Doch seit 2016 kommen vor allem Somalier und Eritreer nach Lindau. Die unterschiedlichen Ethnien unterzubringen sei eine Herausforderung, sagt Ott, da sich manche Herkünfte nicht immer vertragen würden. Trotz allem ist laut Ott die Jugendhilfe im Kreis sehr gut aufgestellt: „Gegenwärtig gibt es keine Platzprobleme.“ Rund 20 jugendliche Geflüchtete leben in Lindau in Wohnungen mit ambulanter Betreuung. Zwölf weitere wohnen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sigmarszell. Rund 50 leben im oberen Landkreis. Wenige sind außerhalb des Kreises untergebracht. Quasi unmöglich sei es abzuschätzen, wie viele Mitarbeiter gebraucht werden, um die Jugendlichen zu betreuen. Denn das hänge vom weltpolitischen Geschehen ab, dass die Flucht verursache und sei daher nicht vorhersagbar.

Weniger Geflüchtete an den Schulen

Daher müssten die Mitarbeiter des Jugendamts enorm viel arbeiten, wenn plötzlich viele Minderjährige auf einmal ankommen. Sie müssen mit den Jugendlichen zum Arzt gehen und ihnen eine Unterkunft suchen. Auch Plätze in den Schulen und in Sprachkursen müssen sie organisieren. Zeitgleich müssen sie weiterhin die übrigen Jugendlichen betreuen.

Schulamtsdirektor Elmar Vögel erklärt: „Die Zahlen der unbegleiteten Minderjährigen sind deutlich rückläufig“. An Lindauer Schulen habe es 2016 noch drei sogenannte Übergangsklassen für Geflüchtete gegeben. Mindestens zwölf Schüler werden in einer solchen Klasse innerhalb von zwei Jahren auf den Regelunterricht vorbereitet. Inzwischen gebe es nur noch eine Übergangsklasse – und zwar an der Mittelschule Lindau-Reutin. „Auch diese Klasse wird sich Ende des Jahres auflösen“, sagt Vögel. Ob es im kommenden Jahr überhaupt eine neue Übergangsklasse geben werde, sei bisher unklar. Die Geflüchteten würden nach der Mittelschule meist an die Berufsschule wechseln.

Ab dem kommenden Halbjahr soll es statt sechs noch fünf Klassen mit Geflüchteten an der Lindauer Berufsschule geben. Der stellvertretende Schulleiter Timo Eckert sagt: „Wir sind über den Berg rüber.“ Ungefähr 60 Schüler besuchen momentan Berufsintegrationsklassen. „Zu Spitzenzeiten waren es fast doppelt so viele.“ Zusätzlich besuchen 25 Geflüchtete eine Gastronomieklasse, andere wollen Industriemechaniker, KFZ-Mechatroniker oder Einzelhändler werden. Allerdings würden Flüchtlinge teilweise untertauchen und eher schwanger werden als andere Schülerinnen: „Die Fluktuation ist sehr groß.“ Räume habe die Schule genug zur Verfügung. Doch die Lehrer müssten sich gezielt auf die Flüchtlinge einstellen. Das bedeutet vor allem: Viele Fortbildungen.