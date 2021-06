Kreditinstitut fördert soziales und gesellschaftliches Engagement

Einen symbolischen Scheck mit einem Betrag von 150 000 Euro haben die Vorstände der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim an mehr als 250 Vereine und Organisationen aus dem gesamten Geschäftsgebiet des Kreditinstuts von Nonnenhorn bis Siebnach übergeben. „Die Sparkasse wurde vor knapp 200 Jahren gegründet, um konkrete soziale und gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Jahr für Jahr setzt sich die Sparkasse für eine Vielzahl von Vereinen und Organisationen aus der Region ein, denn das Engagement für das Gemeinwohl ist ein zentraler Bestandteil der Geschäftsphilosophie der Sparkasse“, erläutert Vorstandsvorsitzender Thomas Munding.

„Gerne hätten wir die Spenden, wie in den letzten Jahren, persönlich an die Vertreter der Vereine überreicht. Das ist aber aktuell, wie jeder weiß, nicht möglich“, bedauert Bernd Fischer, der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands. „Die Veranstaltungen waren für alle sehr interessant, da immer die ganze Bandbreite des ehrenamtlichen Engagements in der Region deutlich wurde, wenn die Vereinsvertreter ihren Verein oder die anstehenden Projekte und Tätigkeiten vorstellten“, erläuterte Fischer.

Meist standen die Spendenaktionen unter einem besonderen Schwerpunkt wie die Förderung der Musik- oder – im vergangenen Jahr – von Sportvereinen. „Der Schwerpunkt der diesjährigen Spendenaktion war schnell gefunden“, sagte Vorstand Harald Post. „Unser Arbeitspapier ist mit Corona-Hilfe überschrieben, denn in der aktuellen Zeit, die durch Einschränkungen geprägt ist, haben sehr viele Vereine und Organisationen mit den Folgen und Auswirkungen daraus zu kämpfen“. Viele Vereine müssten laut Pressemitteilung laufende Ausgaben stemmen, die nicht refinanziert werden, da entsprechende Einnahmen fehlen. Ebenfalls sind Kosten für geplante Veranstaltungen oder umfangreiche Hygienevorkehrungen zu tragen. Viele Verantwortliche treibe auch die Frage um, ob die Mitglieder, insbesondere die Jugend wiederkommt, sobald die Situation es wieder zulässt.

Mit einem Gesamtspendenvolumen von 150 000 Euro, das gerade ausbezahlt wurde, wolle sich die Sparkasse für das unermüdliche Engagement der Vereine und Organisationen für die Region bedanken und auch motivieren, nicht nachzulassen, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Uns war es ein besonderes Anliegen auch den Bereich der Kultur, der besonders unter den Einschränkungen zu leiden hat, zu unterstützen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Munding.