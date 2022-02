Krebs in fast der Hälfte der Fälle vermeidbar

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Laut aktueller Zahlen der Deutschen Krebshilfe erkranken in Deutschland jedes Jahr 510 000 Menschen neu an Krebs – Tendenz steigend. Über vier Millionen Menschen leben mit der Krankheit. Anlässlich dieser alarmierenden Zahlen informieren Ärzte der Asklepios Klinik Lindau in einer Pressemitteilung über Ursachen, Risikofaktoren und geben Tipps zur Vorsorge.

Die Ursachen für Krebs sind vielfältig. Das gilt auch für die Krankheitsbilder: Mehr als dreihundert verschiedene Krebsarten sind mittlerweile bekannt. Die häufigsten sind: Brustkrebs (häufigste Krebserkrankung bei Frauen), Prostatakrebs (häufigste Krebsart beim Mann), Darmkrebs, Hautkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Lungenkrebs und Gebärmutterhalskrebs.

„Krebszellen entstehen, wenn sich bestimmte Abschnitte der Erbsubstanz (Gene) verändern, diese Veränderungen nicht mehr repariert und die Erbinformationen dadurch „verfälscht“ werden“, erklärt Carsten Lepple, Sektionsleiter der Allgemeinchirurgie der Asklepios Klinik Lindau. Das mittlere Erkrankungsalter ab Krebs liegt für Männer und Frauen bei 69 Jahren. Es gibt jedoch auch Krebsarten, die insbesondere jüngere Erwachsene betreffen. Dazu gehört beispielsweise Hodenkrebs mit einer mittleren Erkrankungsalter von nur 38 Jahren.

An Brustkrebs der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen erkranken in Deutschland nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts Berlin jährlich etwa 69 700 Frauen und übriges auch 750 Männer. Im Kampf gegen Brustkrebs spielt die Früherkennung, wie bei anderen Krebserkrankungen auch, eine wichtige Rolle. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen Frauen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen für Brustkrebs ab 30 Jahren, um die Krankheit zu erkennen und zu behandeln, bevor sie Beschwerden verursacht. Werden dabei Auffälligkeiten sichtbar, gilt es schnell zu handeln

„In der Brustkrebsdiagnostik und Therapie wird Gewebe durch Stanzbiopsie des auffälligen Bezirkes gewonnen. Dadurch kann eine unter Umständen nötige Operation genau geplant werden. In den meisten Fällen ist eine brusterhaltende Therapie möglich“, betont Dr. med. Mark Boockmann, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der Asklepios Klinik Lindau. Neben Brustkrebs kümmert sich das Team der Gynäkologie auch um Sämtliche bösartigen Erkrankungen des weiblichen Genitales, darunter Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs, Eierstockskrebs. In der Asklepios Klinik Lindau werden Krebspatienten interdisziplinär, im engen Austausch der Experten der verschiedenen Fachdisziplinen und in Zusammenarbeit mit Onkologen und Strahlentherapeuten behandelt.

Zu den Risikofaktoren, die eine Krebsentstehung fördern können, gehören Übergewicht, UV-Strahlen, chronische Infektionen und ein erhöhter Alkoholgenuss. „Rauchen gilt derweil als wichtigster vermeidbare Risikofaktor. Viele der in Zigaretten und dem Tabakrauch enthaltenen Substanzen fördern die Krebsentstehung. Neben Lungenkrebs vor allen auch die Bildung von Kopf-Hals-Tumoren sowie des Kehlkopfes“, betont auch Dr. med. Heinz Linhart, Chefarzt der Inneren Medizin.

Krebs entsteht aber nicht nur aufgrund bekannter und somit vermeidbarer Risikofaktoren. Auch zufällige genetische Fehler bei der Zellteilung, die im Verlauf des Lebens erworben werden, können zu Krebs führen. In fünf bis zehn Prozent der Fälle sind die krebsfördernden Veränderungen der Gene erblich bedingt. Experten schätzen trotzdem, dass sich rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen durch einen gesünderen Lebensstil vermeiden lassen. Ein gesünderer Lebensstil lohnt sich immer: Damit tragen Gesunde nicht nur dazu bei, Krebs vorzubeugen. Sie fördern auch insgesamt ihre Gesundheit