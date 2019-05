Krannich – der entspannteste Mann von Lindau

Karten für das Spiel der SpVgg Lindau gegen den FC Bayern München am 29.5. (18 Uhr) gibt es am heutigen Samstag ab 10 Uhr auf der Lindauer Blauwiese. Stehplätze kosten 15 Euro, Sitzplätze 35 Euro. Wegen der extrem schwierigen Parkplatzsituation rund um das Stadion, bittet der Verein, am 29. Mai zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Spiel zu kommen.