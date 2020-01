Kranker Mammutbaum am Kolpingkreisel fällt am Freitag

Der Mammutbaum am Kolpingkreisel muss gefällt werden. Schon von weitem lasse sich erkennen, dass der ehemals stattliche Baum krank ist, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Er habe kaum noch Nadeln und seine Triebe würden absterben. Ursache sei der Schlauchpilz Botryosphaeria. Auch Baumschutzmaßnahmen, die im Zuge der Bauarbeiten zur Unterführung Langenweg vorgenommen worden seien, hätten keine Verbesserung gebracht. Deshalb werde der Baum am Freitag, 31. Januar, gefällt. Der Werkausschuss habe sich nach intensiver Beratung und Abwägung eines Gutachtens für die Fällung des Mammutbaumes und die Neuanpflanzung von zwei Großbäumen – einer Linde in Verlängerung der bestehenden Lindenbaumreihe und einem Mammutbaum am alten Standort – entschieden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 10 000 bis 15 000 Euro.