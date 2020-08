Krämpfe in der Hitzeschlacht: toMotion-Fahrer kämpfen beim Comeback-Rennen

Nur ein Podestplatz, strenge Corona-Auflagen und drückende Hitze – die Rückkehr ins Renngeschehen war für viele Mountainbiker des Lindauer Rennstalls toMotion Racing alles andere als einfach. Dennoch überwog nach dem vergangenen Wochenende die Freude, endlich wieder ein „normales“ Rennen absolviert zu haben. Für viele der rund ein Dutzend toMotion-Fahrerinnen und -Fahrer war die Sigma Bike Challenge in Neustadt an der Weinstraße das erste Rennen überhaupt in diesem Jahr. Ihnen allen machte die große Hitze zu schaffen und einige wurden unterwegs von Krämpfen ausgebremst. So schaffte es auch nur Gabi Scheu aufs Podium.

Als einzige toMotion-Fahrerin hatte sie sich für die Kurzstrecke mit 27 Kilometer und 570 Höhenmetern entschieden. In Kleingruppen von zehn Fahrern wurden die Teilnehmer im Minutentakt auf die Strecke geschickt. „Mit Mundschutz und Mindestabstand standen wir in der Sonne“, erinnert sich Scheu. Zum Glück für die Athleten verlief die Strecke zu 90 Prozent im Wald, denn die Temperaturen lagen weit über 30 Grad. „Nach gut zwei Stunden kam ich überhitzt, aber glücklich im Ziel an und erfuhr dann überrascht vom Sprecher, dass ich den dritten Platz bei den Master-Frauen (Ü40) erreicht hatte“, berichtet Scheu.

Die meisten toMotion-Fahrer hatten sich für die Mittelstrecke mit 45 Kilometern und 1100 Höhenmetern entschieden. Da fast 300 Fahrerinnen und Fahrer ins Rennen geschickt wurden, zog sich das Startgeschehen über eine halbe Stunde hin. Die meisten Lindauer fanden gut ins Rennen, doch nach und nach machte sich bei allen die Hitze bemerkbar. Mark Jagenow, der das Rennen sehr schnell angegangen war, musste nach etwa der Hälfte der Strecke ein wenig Tempo herausnehmen, um nicht einzubrechen. „Gegen Ende hat die Hitze dann noch mal enorm zugenommen: mein Tacho zeigte 40 Grad an und meine Beine waren langsam an der Grenze.“ Trotzdem hatte Jagenow noch Reserven für den Schlussanstieg und rollte als schnellster toMotion-Teilnehmer auf Platz 35 der Lizenz-Kategorie ins Ziel.

Marcel Scheu, der als 16-Jähriger in der U19-Kategorie gewertet wurde, zeigte als zweitschnellster Fahrer seines Teams ebenfalls eine sehr starke Leistung und erreichte bei den Junioren Platz zehn. Nur rund eine Minute später überquerten Milan Zak (Platz 15 HK m) und Christian Ludewig (Platz 47 Liz) die Ziellinie. Jos van Sterkenburg wurde unterwegs von heftigen Krämpfen ausgebremst und kam als Gesamt-151. ins Ziel. Ben Cloudt, der sich um seinen Teamkameraden gekümmert hatte, fiel dadurch zurück und kam über einen Platz im Mittelfeld nicht hinaus. Auch die beiden toMotion-Fahrer, die sich für die Langstrecke mit 82 Kilometern und 2040 Höhenmetern entschieden hatten, fielen Krämpfen zum Opfer und beendeten das Rennen nicht.