Kostenloses Internet mit BayernWLAN

In Mühlheim ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.14 Uhr, ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Schönenbergstraße ausgebrochen. Das Gebäude brannte komplett aus, zur Stunde kämpft die Feuerwehr noch mit den Flammen und letzten Glutnestern. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Nachbargebäude blieben von dem Brand unbeschädigt.

Nach Polizeiinformationen befanden sich keine Personen im Haus. Eine Katze wurde jedoch gerettet. Als erste am Einsatzort war die Werksfeuerwehr der Firma SKS.