Kostenloser Wasserspaß in der Therme

Die „Willkommensgruppe“ am Bodensee-Gymnasium durfte sich in den letzten Monaten wiederholt über die Unterstützung durch die Schulgemeinschaft, den Landkreis und viele externe Förderer freuen. Die jüngste Zuwendung kam von Thermenbetreiber Andreas Schauer, der auf Anfrage der Schulleiterin Jutta Merwald sofort bereit war, den 25 Kindern und Jugendlichen den Freibadbesuch in der Therme Lindau zum Nulltarif zu ermöglichen. Entsprechend groß war die Freude unter den Schülerinnen und Schülern, als Frau Magdalena Teich, die Betriebsleiterin der Therme, am BOGY erschien, um die Gutscheine zu überreichen. Foto: Ronja Straub