Kostenlose Seminarreihe für Vorstände im Landkreis Lindau wird erneut angeboten

Um die Vereine im Kreis zu unterstützen, hatte der Landkreis Lindau im Herbst vergangenen Jahres erstmals eine Seminarreihe für Vereinsvorstände angeboten. Dieser „Vereinsführerschein“ wurde so gut angenommen, dass die Seminarreihe Anfang 2021 erneut stattfand. Nun bietet der Landkreis die sechsteilige Seminarreihe zum dritten Mal an.

Wie bereits zuvor ist das Seminar kostenlos und findet aufgrund der aktuellen Infektionslage online statt und zwar vom 29. Januar bis 31. März 2022.

Vereine sind heute vor große Herausforderungen gestellt. Es ist beispielsweise nicht mehr selbstverständlich, Führungspositionen neu besetzen zu können. Oft wissen potentielle Kandidaten für ein Vorstandsamt auch gar nicht, was sie alles zu tun haben und was sie beachten müssen. Der erfahrene Vereinsberater Karl Bosch führt die Teilnehmer durch rechtliche Themen, wie Haftungs- und Versicherungsfragen, Vereinssteuerrecht und Mitgliederversammlung, Jugendschutz, Motivation von Mitgliedern oder auch Sprechen vor Menschen und Konfliktlösung. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und andere Vorsitzende kennen zu lernen. Dies fördert auch den Austausch und die Vernetzung untereinander und schafft Synergien.

„Die Seminarreihe ‚Vereinsführerschein‘ bietet Vereinsvertretern die Möglichkeit, sich zukunftsgerecht aufzustellen. Das Angebot soll den Teilnehmern Sicherheit geben und Vorbehalte in Bezug auf die Übernahme eines Ehrenamtes nehmen“, so Landrat Elmar Stegmann, der die Vereine in diesen Tagen per Brief über das erneute Angebot informiert.

Weitere Informationen zum Vereinsführerschein gibt es unter https://www.landkreis-lindau.de/Gesellschaft-Soziales/Ehrenamt.