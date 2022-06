Kostenlose Beratungstermine zum Thema Barrierefreiheit

Für ein Mehr an Barrierefreiheit in möglichst allen Lebensbereichen: Die Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerische Architektenkammer bietet – gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales – an 18 Standorten in Bayern kostenfreie Erstberatungen an. Die Themen reichen dabei vom barrierefreien Bauen, Wohnformen im Alter über barrierefreies Internet bis hin zur Leichten Sprache, und natürlich auch, wie entsprechende Maßnahmen gefördert werden können. Das Beratungsangebot kann von Privatpersonen, Institutionen, Firmen sowie Kommunen in Anspruch genommen werden.

Vielleicht bietet gerade die aktuelle Corona-Krise den notwendigen Freiraum, sich fundiert zur Barrierefreiheit von Wohnräumen, Unternehmen oder Kommunen kostenfrei beraten zu lassen? Die 17 Fachberaterinnen und Fachberater stehen mit ihrer Expertise zur Verfügung. Vereinbaren Sie über die Geschäftsstelle in München mit einer Beraterin oder einem Berater aus Ihrer Region einen Termin telefonisch unter 089 / 13 98 80 80 oder info@byak-barrierefreiheit.de.