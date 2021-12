Kostenfrei parken an Adventssamstagen

Die Stadt Lindau erhebt an den kommenden Adventssamstagen auf dem Parkplatz Karl-Bever-Platz, dem Lärchenparkplatz sowie den Straßenparkplätzen in der Rickenbacher keine Parkgebühren. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Damit will die Stadt Handel, Gewerbetreibende und die Gastronomie unterstützen. Hierfür werden bei der Schrankenanlage Karl-Bever-Platz die Schranken geöffnet. Auf dem Lärchenparkplatz sowie den Straßenparkplätzen in der Rickenbacher Straße muss an den Adventsamstagen kein Parkschein gelöst werden.