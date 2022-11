Kosten der Gartenschau sind Thema im Stadtrat

Die öffentliche Stadtratssitzung beginnt am Mittwoch, 30. November, um circa 18 Uhr in der Inselhalle. Weitere Themen sind das Inselentwicklungskonzept und das Klimaschutzkonzept.

Die Natur in Lindau 2021 gGmbH wird Anfang kommenden Jahres aufgelöst. Das soll der Stadtrat an diesem Mittwoch beschließen. In der Sitzung wird es auch um die Kosten der Gartenschau gehen.

„Mittlerweile liegen alle Schlussrechnungen vor“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Demnach sind sowohl die Kosten für die Investitionen als auch die Kosten für die Durchführung der Gartenschau höher ausgefallen als im Vorfeld veranschlagt. So liegen die Gesamtkosten für die Investitionen bei 7,1 Millionen Euro brutto und sind damit um rund 200.000 Euro höher als zunächst berechnet.

Durchführung kostet gut eine halbe Million Euro mehr

Für die Durchführung der Schau wurden zudem 562.000 Euro mehr benötigt als im Vorfeld kalkuliert. Das liegt zum einen daran, dass die Ausgaben – auch wegen der Auflagen wegen der Corona-Pandemie – etwas höher ausgefallen sind. Vor allem aber liegt es daran, dass mit der Gartenschau weniger eingenommen wurde als geplant. „Statt der kalkulierten 300.000 Besuche wurden letztendlich 280.000 Besuche gezählt“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.