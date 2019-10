Koreanischer Weltstar lädt zum Heimspiel

Das Symphonieorchester Vorarlberg führt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, in Feldkirch unter der Leitung von Bruno Weil Werke von Robert Schumann, Carl Reinecke und Joseph Haydn auf. Als Solistin tritt die in der Vorarlberger Landeshauptstadt wohnende Jasmine Choi auf – eine Künstlerin, die Konzertsäle auf der ganzen Welt füllt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Jasmine Choi ist eine Ausnahmeerscheinung: Die Korean Times nannte sie einst „Göttin der Flöte“, das britische Sinfini Magazine kürte sie zu einer der zehn besten Flötistinnen und Flötisten aller Zeiten. In eine Familie mit professionellen klassischen Musikern hineingeboren, entdeckte Choi im Alter von neun Jahren ihre Leidenschaft für die Querflöte. Sie verließ ihre südkoreanische Heimat und ging in die Vereinigten Staaten. Dort setzte sie ihre Ausbildung an renommierten Universitäten – dem Curtis Institute of Music in Philadelphia sowie der Juilliard School in New York City – fort. Nach einem Engagement beim Cincinnati Symphony Orchestra übersiedelte sie nach Europa und wurde Erste Flötistin der Wiener Symphoniker. Seit einigen Jahren lebt sie in Bregenz. Zum zweiten Abokonzert der neuen Saison kehrt sie nun als Solistin zurück. „Die Musiker des Symphonieorchesters Vorarlberg fühlen eine große Verbundenheit zu Jasmine Choi“, sagt Geschäftsführer Sebastian Hazod.

Geleitet werden die beiden Konzerte von Bruno Weil – „einem hervorragenden Kenner der Wiener Klassik, der musikalischen Heimat des Symphonieorchester Vorarlberg“, erklärt Hazod. Der deutsche Dirigent ist erster Gastdirigent des Bruckner Orchester Linz und arbeitete unter anderem mit den Wiener und Berliner Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden, den Wiener Symphonikern und dem Boston Symphony Orchestra. Zudem war er an der Wiener Staatsoper und der Semperoper Dresden tätig.

1997 wurde Bruno Weil als „Dirigent des Jahres“ mit dem Deutschen Schallplattenpreis – Echo Klassik ausgezeichnet. An der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in München sowie am Salzburger Mozarteum unterrichtet er Dirigieren.

Zur Eröffnung des Abends erklingen Ouvertüre, Scherzo und Finale aus der Feder von Robert Schumann (1810 bis 1856).

Robert Schumann war eines der Vorbilder des heute vergessenen Carl Reinecke (1824 bis 1910). Die beiden verband auch eine Freundschaft. Der Hamburger Reinecke begann seine Karriere als Pianist und leitete 35 Jahre lang das Gewandhausorchester in Leipzig. Kurz vor seinem Tod schuf er zahlreiche Kompositionen. Eine davon ist das Flötenkonzert D-Dur, das Jasmine Choi interpretieren wird.

Außerdem ist an den beiden Konzertabenden die Symphonie Nr 31 D-Dur Hob.I:31, „Mit dem Hornsignal“ von Joseph Haydn zu hören.