Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes läuft

Die Nacht der Nächte in Biel entfachte bei Susanne Brillisauer die Begeisterung zum Ultralaufen. Ein Marathon hat seine Faszination, ein Ultralauf ist etwas ganz besonderes. Es versetzt den Läufer/in in ein Wechselbad der Gefühle, lässt einen die eigenen Grenzen erkennen um darüber hinaus zu gehen. Ultralaufen ist, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen zu erleben und zu meistern. Es gibt kein schöneres Gefühl, nach stundenlangem laufen, bei Nacht, Kälte, Regen und Hitze über die Ziellinie zu laufen. Eines hat mich das Ultralaufen gelehrt: es gibt nichts was man nicht kann, man muss es nur wollen. Kein Lauf ist problemlos, doch jedes Problem ist lösbar und jede noch so schwere Zeit hat ein Ende und wenn am Horizont die Sonne aufgeht, die Vögel erwachen und Temperatur steigt, dann erwachen die Lebensgeister und mit dem Blick aufs Ziel kommt unweigerlich eine immense Freude und Lust aufs Leben. Der Weg ist das Ziel, heißt das Leben zu leben und seinen ganz eigenen Sinn im Dasein zu finden, im Einklang mit der Natur und den Regeln göttlichen Fügung. Das leben auch die ausgebildeten Hospizbegleiter/innen vom ambulanten Besuchsdienst, indem sie Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten.