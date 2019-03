Konzertverein sucht Gasteltern für junge Klaviertalente

Der Beginn des Internationalen Klavierfestivals junger Meisters rückt mit großen Schritten näher. Von Samstag, 20. April bis Sonntag, 28. April treten zahlreiche junge Pianisten aus aller Welt in Lindau auf. Sie sind auch im öffentlichen Unterricht zu erleben.

Ein wesentlicher Bestandteil des Festivals ist ein Meisterkurs mit dem weltweit renommierten Dozenten Professor Bernd Goetzke. Für die Teilnehmer am Festival sucht der Internationale Konzertverein Bodensee noch Gastfamilien. In der Regel reisen die jungen Künstler am Freitag, 19. April, an und bleiben bis zum Sonntag, 28. April.

Der Konzertverein teilt mit, dass die Anmeldephase für den Meisterkurs noch nicht abgeschlossen sei. Dennoch zeichne sich bereits eine hohe Teilnehmerzahl ab.

In diesem Jahr kämen die jungen Klaviervirtuosen bislang von den drei Kontinenten Europa, Afrika und Asien und vertreten mit Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Polen, Rumänien, China, Japan, Südkorea, Äthiopien und Südafrika zwölf Nationen.

Angemeldet haben sich beispielsweise der 17-jährige Shishen Zhou aus China, der 22-jährige Roelof Temmingh aus Südafrika und die 27-jährige Iulia Marin aus Rumänien. Shishen Zhou lebt und studiert derzeit in Shanghai, wo er an der Musikuniversität Jungstudent von Professor Jia Xie ist. Er reist direkt aus China an. Roelof Temmingh lebt derzeit in London, wo er am Royal College of Music in den Klassen von Nigel Clayton and Dina Parakhina eingeschrieben ist.

Iulia Marin hat zunächst an der Manhattan School of Music in New York studiert und dann ab 2014 an der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Dort wurde sie anfangs von Professor Matti Raekallio unterrichtet und später schließlich von Professor Roland Krüger auf den erfolgreichen Masterabschluss vorbereitet.