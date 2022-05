Konzert für die Ukraine-Flüchtlingshilfe

Zu einem Benefiz-Konzert mit Kolja Lessing laden die Friedensräume am Freitag, 17. Juni, in das Alte Rathaus auf der Insel ein. „Zwischen den Welten“ ist um 19 Uhr das Thema des Abends mit dem Musiker, der weltweit konzertiert. Der Professor an der Musikhochschule Stuttgart spielt auf der Violine die Partita II in d-Moll von J.S. Bach mit der berühmten Chaconne und die 12 Fantasien von Telemann. Zu hören sind auch Kompositionen von Paul Ben-Haim sowie von Eugène Ysaÿe. Ergänzt werden diese Musikstücke durch Texte und Lyrik von Elazar Benyoetz, einem jüdischen Dichter deutscher Sprache. Kolja Lessing zeichnet sich laut Veranstalter aus für seinen Einsatz für „Musik im Exil“. Er empfing die Otto-Hirsch-Auszeichnung der Stadt Stuttgart für seine Verdienste um die christlich-jüdische Zusammenarbeit und Völkerverständigung. Der Eintritt ist frei, die Spenden gehen an die Ukraine Flüchtlingshilfe. Wegen begrenzter Plätze bitte anmelden. Per E-Mail unter info@friedens-raeume.de oder telefonisch unter der Rufnummer 08382 / 2 45 94.

