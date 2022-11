Konzert am 7. Oktober in St. Stephan

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Oktober durfte die Capella Santa Croce in Lindau (St. Stephan), mit ihrer Musik bei den Konzertbesucher*innen an die Zeit des 30-Jährigen Krieges erinnern. In den Liedern und anderen Musikstücken, die auf Originalinstrumenten dargeboten wurden, standen die Schrecken jener Zeit im Vordergrund. Einerseits herrschte damals eine große Jenseitssehnsucht, andererseits wird Gott mit der Musik auch zum Handeln aufgefordert, den Feind zu vertreiben und den Krieg zu beenden. Mit dem Westfälischen Frieden konnten kriegerische Auseinandersetzungen erstmals in Europa mit einem Vertrag beendet werden, dessen Zustandekommen sich 2023 375-mal jährt. Der Krieg mit seinen unnennbaren Schrecken wird zudem in dem Roman „Die Waffen nieder!“ sehr plastisch und eindrucksvoll beschrieben. Daraus rezitierte Passagen erzeugten mit den von der Musik hervorgerufenen Emotionen eine Einheit von Klang und Bedeutung, die zum Nachdenken angeregt haben dürfte. Auf Einladung der Friedensregion Bodensee haben die Musiker*innen ein besonderes Repertoire vorgestellt, das zusammen mit den Worten der ersten Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner ein außergewöhnliches Hörerlebnis ermöglichte. Mit den im Kirchenraum platzierten Rollups knüpfte die Friedensregion Bodensee an ihre Ausstellung FRIEDENSKLIMA! an, mit der der Verein die UN-Nachhaltigkeitsziele bekannt machen möchte. Jede*r Besucher*in erhielt am Ende eine Ausstellungs-Dokumentation, die einen Einblick vermittelt, warum es ohne eine Lösung der Klimaproblematik keinen dauerhaften Frieden geben kann. Die Rollups der Ausstellung können entliehen werden. Infos dazu auf https://www.friedensregion-bodensee.de/friedensklima/