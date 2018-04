Kontrollen gegen Raser im Arlbergtunnel

Von Schwäbische Zeitung

Auf der 30 zwischen Baindt und Enzisreute ist am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein VW Golf während der Fahrt in Brand geraten. Den Einsatzkräften zufolge hatte ein Verkehrsteilnehmer den Fahrer des Unfallwagens zuvor per Lichtsignal auf den Rauch aufmerksam gemacht. Der Autofahrer konnte laut Polizei rechtzeitig anhalten.

Beide Fahrzeuginsassen konnten den Wagen unverletzt verlassen, bevor dieser vollständig ausbrannte. Die Flammen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Waldsee gelöscht, die Fahrbahndecke der Bundesstraße durch die ...