Konfirmationsfeier in St. Stephan-Christuskirche

Mit zwei festlichen Gottesdiensten feierten die 28 Teenager der Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche am vergangenen Wochenende ihre Konfirmation. Standen am Samstag in der Christuskirche die modern gestaltete Beichtfeier mit einem großen Holzkreuz und der persönliche Zuspruch der Vergebung im Mittelpunkt, so ging es am Sonntag in St. Stephan um das Konfirmationsversprechen und die Segnung eines jeden Konfirmanden. Als Leitthema diente in diesem Jahr das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Beide Gottesdienste fanden viel Anklang, nicht zuletzt durch die Mitwirkung der Jugendlichen selbst und die modernen Lieder, u.a. von der Band der Jungen Kirche – luv. Die Konfirmanden der Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche: Nele Bentner, Luisa Beutel, Franca Bernhardt, Kim Bürge, Pia Franz, Lisha Friedrich, Alina Holzkamp, Pauline Lampart, Weda Lanzendorfer, Fee-Sophie Ilgen, Feline Jahn, Lotta Kneller, Sanja Längle, Leonie Lingen, Leni Richter, Fenja Selke, Cleo Sponsel, Emma Thomas und Elena Vögeli, Louis Böhme, Marc Boye, Florian Bernhard, Jonas Glossmann, Niklas Gomoluch, Nicola Grübel, Daniel May, Calvin Nattenmiller und Liam Verhoeven. Foto: St.Stephan