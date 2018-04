Kommunionkinder in St. Ludwig halten ihre Predigt selbst

17 Kinder haben am Sonntag, 15. April, in der St. Ludwig Pfarrei ihre Erste Heilige Kommunion gefeiert. In dem feierlichen Gottesdienst überraschten Pfarrer Niklewicz sowie die Erstkommunikanten ihre Eltern und die Pfarrgemeinde mit vielen Gestaltungsbeiträgen. Selbst die Predigt wurde von den Kindern selbst ausgeführt.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Band Rückenwind. Im Anschluss an die Feier haben die Ministranten zu einem Sektempfang eingeladen.