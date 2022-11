Kommentar zum Lindauer Haushalt 2023: Ein Blick in den Geldbeutel lohnt sich

Wer einkaufen geht, schaut in seinen Geldbeutel. Denn nur wer weiß, wie viel Geld er zur Verfügung hat, kann richtig damit umgehen. Die Stadt Lindau scheint da den Überblick verloren zu haben. Denn die Stadt steht auf einem hohen Schuldenberg und hat Probleme, genug Geld für die Investitionen im kommenden Jahr zusammenzubekommen.

Ja, für große Investitionen muss man auch tiefer in die Tasche greifen, und Schulden machen. Und davon gab es in Lindau in der Vergangenheit einige. Vielleicht gab es dadurch auch einen Investitionsstau.

Aber offenbar wurden zu viele Maßnahmen beschlossen, ohne dabei darauf zu achten, ob das Geld überhaupt noch reicht. Sicher ist es sinnvoll, zunächst die Finanzen zu checken, und erst dann einen Straßenbau oder eine Sanierung zu beschließen. Sonst laufen Stadt und Stadtrat den eigenen Beschlüssen hinterher.