Kolpingfamilie begeht Gedenktag

Die Kolpingsfamilie Lindau feierte am zweiten Adventssonntag den Kolping-Gedenktag. Zu diesem besonderen Anlass trafen sich die Mitglieder zum Gottesdienst in St. Christopherus in Nonnenhorn. Präses Pfarrer Wolfgang Bihler überraschte während der Messe die Anwesenden mit einem Paar Stiefel die er in seinen Händen hielt. Er erinnerte an die Fußspuren und das Leben von Vater Kolping, der ein Schuster war und später ein Priester wurde und den Gesellenverein gründete. Im Anschluss an den Festgottesdienst waren die Kolpingsmitglieder zu einem gemeinsamen Frühstück im Gemeinderaum eingeladen. Der Kolping-Gedenktag ist auch alljährlich der Tag, an dem langjährige Mitglieder geehrt werden. Mit dem ersten Vorsitzenden Thomas Dirmeier freute sich die Kolpingsfamilie Mitglieder für 70 Jahre, 65 Jahre, 60 Jahre, 50 Jahre und 25 Jahre zu ehren.