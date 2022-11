Kolonialismus, Klima, Rolle der Frau: Wie Historiker die Lindauer Geschichte neu schreiben wollen

Münchner schreibt über Lindaus Geschichte

Peer Frieß ist 63 Jahre alt und schult an der bayerischen Staatskanzlei in München Führungskräfte für Ministerien. Außerdem ist er Lehrbeauftragter am Institut für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilian-Universtität und beschäftigt sich seit einigen Jahren auch mit Teilen der Lindauer Geschichte. 2007 publizierte er „Wider Papst und Kaiser – Lindau im Zeitalter der Reformation in: Neujahrsblatt des Museumsvereins Lindau“.