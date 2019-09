Koks im Kulturbeutel, Haschisch im Handschuhfach

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau können auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Es wurden mehrere Straftaten und Verkehrsdelikte mit Bezug auf Drogen aufgedeckt.

Unter anderem geriet laut Bericht der Grenzpolizei ein mit zwei Männern besetztes Auto ins Visier der Fahnder, das am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Robert-Bosch-Straße fuhr. Bei der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Merkmale beim Fahrer auf. Bei der anschließenden Überprüfung wurde zudem noch eine Kleinmenge der Droge „Crystal“ samt typisches Zubehör für den Gebrauch gefunden. Nachdem der Fahrer auch noch mit Haftbefehl gesucht wurde, war die Fahrt hier erstmal zuende. Da auch der Beifahrer im Besitz von mehreren Gramm CBD-Marihuana war, das er zuvor in Österreich erworben hatte, wurde er von Grenzpolizei Lindau mitgenommen. Hier war der Drogentest beim Fahrer positiv, was zur Abnahme einer Blutprobe beim Fahrer führte, wie die Polizei weiter schreibt. Das von Österreich nach Deutschland geschmuggelte Crystal wurde sichergestellt. Den Haftantritt zum aktuell bestehenden Haftbefehl konnte der Fahrer durch Zahlung von mehreren Hundert Euro vermeiden. Der Beifahrer, bei dem das CBD-Marihuana aufgefunden wurde, wurde ebenfalls angezeigt

In einem anderen Fall wurden die Grenzer am Sonntag auf der Autobahn A96 auf einen Autofahrer aufmerksam. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer zwar lediglich knapp unter der erlaubten Promillegrenze war, dafür jedoch keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte. Kurz darauf wurde im Auto der Beschluss über den Entzug seiner Fahrerlaubnis aufgefunden. Bei der Durchsuchung des Wagens wurde zudem noch bei dem 38-Jährigen eine geringe Menge Drogenersatzstoff in der Jacke gefunden. Später durfte der mit drei Personen besetzte Wagen seine Reise fortsetzen, allerdings mit einem anderen Fahrer, der einen Führerschein hatte.

Bei einem 32-Jährigen wurde laut Polizeibericht ebenfalls am Sonntagabend bei der Einreise aus Österreich eine Kleinstmenge CBD-Marihuana sichergestellt. Dies gab der Mann auf die Frage nach dem Besitz von Drogen freiwillig an die Beamten heraus. Nach Anzeigenaufnahme wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes konnte auch dieser Mann seine Reise fortsetzen.

Bei Wasserburg konnten die Grenzpolizisten am Samstagnachmittag bis zum frühen Abend zweimal je eine Kleinmenge von Marihuana sicherstellen. In beiden Fällen gaben die Insassen eines Autos auf Befragen nach Drogenbesitz die Canabisprodukte freiwillig heraus. Dennoch wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet.

Des Weiteren wurde am Samstag eine Drogenfahrt unterbunden, nachdem ein Drogentest positiv reagierte. Der 23-Jährige hatte bei der Einreise aus Österreich drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt, schreibt die Polizei. Bei der Nachschau im Auto wurde in der Mittelkonsole noch zwei Joints mit Marihuana-Tabak-Gemisch sichergestellt. Nach der Abgabe einer Blutprobe durfte er seine Fahrt fortsetzen. Beinahe das Gleiche passierte bereits vormittags einem jungen Mann, der am Abend zuvor Marihuana geraucht hatte. Dieser hatte allerdings keine weiteren Drogen bei sich und konnte nach der Blutentnahme weiterreisen.

Bereits am Freitag wurden die Fahnder im Kofferraum eines einreisenden Pkw aus Österreich fündig. Der 27-jährige Italiener hatte in seinem Kulturbeutel noch eine Kleinmenge Kokain dabei. Nach der Sicherstellung des Rauschgiftes und der Einbehaltung einer Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe durfte er seine Reise fortsetzen. Allerdings als Beifahrer, da der Drogentest ebenfalls positiv ausfiel und neben dem Strafverfahren auch noch ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.