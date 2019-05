Kohle, Bleistift und bunte Kreiden

In Lindau eröffent am Samstag, 25. Mai, eine Ausstellung mit Zeichnungen der Künstlerin Edith Campendonk-van Leckwyck (1899-1987). Sie ist bis 31. August in La petite France zu sehen.

Vor 120 Jahren wurde die Künstlerin Edith van Leckwyck in Antwerpen geboren, heißt es in einer Ankündigung. In der belgischen Metropole an der Schelde betrieb ihr Vater Charles van Leckwyck die florierende Kaffeerösterei „Roode Pelikaan“ (heute: „Pelican Rouge“). Während des Ersten Weltkriegs emigrierte die Künstlerin mit ihren Eltern in die Niederlande, wo sie die meiste Zeit ihres wechselvollen Lebens verbringen sollte.

In dieser frühen Entwicklungsphase zeigte van Leckwyck bereits gestalterisches Talent und koloristische Stärken wie in dem umfangreichen Konvolut von Farbzeichnungen mit Strandszenen, das sich heute in der Grafiksammlung der Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel befindet. In Den Haag nahm van Leckwyck Unterricht bei dem ebenfalls aus Belgien geflüchteten und am italienischen Futurismus orientierten Maler Jules Schmalzigaug (1882-1917). Auch die Werke des belgischen Symbolisten James Ensor (1860-1949) mit seinen unwirklichen Gestalten waren der jungen Künstlerin bekannt.

Zurück in Antwerpen widmete sich van Leckwyck in der Nachkriegszeit nun erneut intensiv der Malerei. Um die Professionalisierung ihres Kunstschaffens fortzusetzen, wurde sie Schülerin eines weiteren belgischen Avantgardisten: Floris Jespers (1889-1965). Die Begegnung mit expressionistischer Kunst in der Den Haager „Sturm“-Ausstellung 1916 war für Leben und Werk der erst 17-Jährigen von weitreichendem Einfluss. Dort wurde sie auch erstmalig mit Bildern ihres späteren Ehemanns Heinrich Campendonk (1889-1957) konfrontiert, den sie 1929 während einer Ausstellung im Antwerpener „Cercle Artistique“ schließlich persönlich kennenlernte. Der aus Krefeld stammende und lange Zeit in Bayern ansässige Künstler gehörte zur bekannten Künstlervereinigung „Der Blaue Reiter“. Er gilt neben August Macke als einer der bedeutenden Vertreter des rheinischen Expressionismus. Mit ihm teilte van Leckwyck u.a. auch eine anhaltende Leidenschaft für die Hinterglasmalerei.

Ein Jahr später tauschten van Leckwyck und Campendonk zwei Bilder aus und schienen damit ihre gegenseitige Wertschätzung und Zuneigung zu besiegeln: van Leckwyck erhielt Campendonks Hinterglasbild mit dem melancholischen„Pierrot“, während Campendonk van Leckwycks märchenhafte „Vogelfantasmagorie“ entgegennahm. Nun begann eine produktive Periode gemeinsamer Reisen. Zunächst auf Anregung von Edith van Leckwyck 1930 / 32 in die Bretagne. Bereits 1929 hatte die Künstlerin aus Belgien das Zauberhaft-Ursprüngliche dieser Gegend für sich entdeckt. Die stimmungsvolle bretonische Motivwelt hinterließ deutliche Spuren im Werk des Künstlerpaars, was einige der Zeichnungen van Leckwycks in der Lindauer Ausstellung beispielhaft illustrieren. Die delikat-minutiöse Darstellung eines Grasdachhauses auf den Lofoten und eine magisch anmutende Strandszene mit Segelboot in La Panne (Titelbild) markieren in der aktuellen Ausstellung letztlich das Schicksalsjahr 1933.

Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 verlor Heinrich Campendonk seine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf. Er galt bei den neuen Machthabern als entarteter Künstler und emigrierte zunächst nach Antwerpen zu Edith van Leckwyck. In Amsterdam erhielt er nach zähen Verhandlungen den Ruf eines Professors an der Reichsakademie der Bildenden Künste, wohin ihm die Künstlerin folgte. Nach der Eheschließung 1935 unterbrach Edith Campendonk-van Leckwyck ihr eigenes Kunstschaffen über zwei Jahrzehnte lang. Die konkreten Gründe hierfür sind nicht überliefert, hängen jedoch möglicherweise mit der angespannten Lebenssituation des Künstlerpaars und dem zeittypischen Rollenverständnis zusammen.

Zwischen 1927 bis zu ihrer Eheschließung mit Heinrich Campendonk 1935 beteiligte sich Edith van Leckwyck mit Erfolg an zahlreichen Ausstellungen in Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Nach ihrer Eheschließung mit Heinrich Campendonk 1935 sollte es bis zu dessen Tod 1957 dauern, bis Edith Campendonk-van Leckwyck wieder an die einstige schöpferische Werkphase anknüpfen würde. Im Todesjahr entstand eine kleinformatige zarte Bleistiftzeichnung mit Bodenseelandschaft, die ebenfalls in der Lindauer Ausstellung zu sehen sein wird.

Frühe Zeichnungen in Lindau ausgestellt

Die meisten der in der Lindauer Ausstellung präsentierten Zeichnungen von Edith Campendonk-van Leckwyck entstanden zwischen 1925 und 1933. Die mit Kohle, Bleistift und bunten Kreiden ausgeführten grafischen Kleinodien thematisieren reizvolle Strand-, Straßen- und Dorfszenerien, Parkanlagen und Gartenlandschaften, sowie Reiseeindrücke aus der Bretagne, von den Lofoten bis zum Bodensee. Dabei bewegt sich die Künstlerin gestalterisch zwischen kraftvoller Spontaneität und nuanciertem Detailreichtum. Die Zeichnungen befinden sich in Privatbesitz.