„Köpfchen statt Knöpfchen“

Nach den Herbstferien starteten die 7. Klassen mit einem Workshop zum Thema Cybermobbing, durchgeführt von Frau Mack-Kast von der Beratungsstelle Lindau.

Mit der Umfrage „Wie seid ihr im Netz unterwegs?“ wurde geklärt, ob sich die Schülerinnen ständig, oft, selten oder nie mit WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, Pinterest, Streaming Diensten und digitalen Spielen beschäftigten. Das Ergebnis war klar: Kommunikation ist die Hauptaktivität.

Um ein Gefühl für Beziehungen zu entwickeln, wurden die Mädchen mit verschiedenen Aussagen konfrontiert, wie: „Deine Mütze wird in der Pause zu einem Spielball.“ oder „Im Schullandheim wird das Gesicht von jemandem grün angemalt.“ Die Schülerinnen mussten entscheiden, wie sie die Situation für die betroffene Person einschätzen und es wurde schnell deutlich, dass jeder ein anderes Empfinden hat. Während einer die Situation als cool oder Spaß ansieht, ergeht es einem anderen mit dem gleichen Sachverhalt ganz anders.

Nun folgte ein Planspiel: Dabei ging es um eine fiktive Clique in einer Klasse, in der es nach einiger Zeit zu Spannungen kommt. Ein Foto eines Jungen dieser Clique, das ihn in einer sehr privaten Situation zeigt und im Klassenchat veröffentlicht wird, führt laut Regieanweisung zur Eskalation. Dies war dann der Einstieg in das Rollenspiel unserer Siebtklässlerinnen. Sie sollten sich selbst in dem Chat entsprechend ihrer Spielcharaktere äußern. Schnell entstand eine starke Dynamik. Ein Post folgte dem anderen. Jeder wollte sich äußern bzw. das Foto anschauen. Wegen der anonymen Situation fiel es keinem schwer, sich zügig und direkt zu äußern. Nach einiger Zeit wurde der Chatverlauf abgebrochen und die Schülerinnen beschrieben, wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben bzw. wie es ihnen gehen würde, wenn sie selbst am nächsten Tag in einer solchen Situation wieder in die Schule müssten.

Es stellte sich die Frage, wie alles verlaufen wäre, wenn es keinen Chatverlauf gegeben hätte. Hätte die ganze Situation auch so eine extreme Dynamik entwickelt? Die Gefahren des Cybermobbings wurden den Schülerinnen durch das Miterleben und Hineinfühlen im Planspiel deutlich aufgezeigt. Und wir hoffen, alle haben in Zukunft ein Gespür dafür, wie man eine solche Situation stoppt – eben mit Köpfchen, statt mit Knöpfchen.