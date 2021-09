Königshäuser dachten schon nachhaltig: Auktionshaus Zeller lädt zu Bodensee-Kunstauktion

Das Lindauer Auktionshaus Michael Zeller lädt zur 150. Internationalen Bodensee-Kunstauktion. Die Versteigerung, die online durchgeführt wird, findet vom 15. bis 17. September statt. Die Besichtigung ist bis 13. September möglich.

Das Auktionshaus kündigt „viele erstaunliche Dinge“ an: von Silber, Porzellan, Juwelen, Asiatica, Afrika, Jugendstil und Glas bis hin zu einer Auswahl an Barock- und Biedermeiermöbeln, wie man sie in dieser Breite selten hatten. Jedes Biedermeier-, Barock- und sogar Jugendstilmöbel sei die zu Materie gewordene Nachhaltigkeit, heißt es in einer Ankündigung des Auktionshauses. Jedes antike Sammlungsstück, das seinen Platz in einer Wohnung findet, sei Umweltschutz. Jede Porzellantasse, die vor Generationen gefertigt und in Gebrauch ist, zeige Sorgsamkeit beim Schutz der Ressourcen, weil es einen energie- und materialaufwendigen Prozess erspart.

Gelebte Tradition in feinster Qualität

Dass auch Königshäuser schon nachhaltig dachten, bevor das Wort in aller Munde war, zeigten die außergewöhnlichen Textilsammlungsstücke in dieser Auktion. Lohnend sei ein Blick auf Tischwäsche, Kleider, Blusen und Spitzen als gepflegt erhaltene Beispiele gelebter Tradition in feinster Qualität.

Bei der Kunst glänzt ein Werk von Erick Heckel aus dem Jahr 1914 neben seltenen Blättern von Chagall sowie Hundertschaften weiterer Arbeiten diverser Künstler aus drei Jahrhunderten, die in ihrer Vielseitigkeit und unterschiedlichen Themenwahl jeden kunstaffinen Sammler begeistern. Über 200 Künstler der Bildenden Kunst mit über 460 Werken können kostenfrei besichtigt werden.